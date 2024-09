CHI E’ ALEXANDRE WAYAFFE? LA MADRE, “OGNUNO PER CONTO SUO DOPO CHE…”

Chi è Alexandre Wayaffe, figlio di Corinne Cléry, e cosa sappiamo della loro difficile relazione? Questo pomeriggio la 74enne attrice di origini francesi sarà nuovamente protagonista nel salotto televisivo di “Verissimo”, dove è stata intervistata già in passato, ma questa volta sarà ospite negli studi del talk show di Canale 5 in coppia con l’amica e collega Barbara Bouchet. E chissà che nel loro racconto di vita, e con una finestra anche sui prossimi impegni professionali delle due donne, non ci sia spazio anche per parlare del privato della ex moglie di Hubert Wayaffe e Beppe Ercole, e in particolare sul rapporto, condito da polemiche, col figlio del primo: scopriamo chi è Alexandre Wayaffe, figlio di Corinne Cléry, partendo…

… dal 1968, anno di nascita di quello che è stato il primogenito e unico figlio dell’attrice teatrale e cinematografica parigina. Ma chi è Alexandre Wayaffe, figlio di Corinne Cléry? Come si ricorda, è proprio verso la fine degli Anni Sessanta che l’ancora adolescente Corinne Marie Picolo -questo il nome di battesimo prima della scelta di farsi chiamare Corinne Piccoli e successivamente Cléry- convolava a giuste nozze col suo primo marito, il sopra citato conduttore radiofonico Hubert Wayaffe. “Ero ancora una ragazzina di 17 anni e poi a 18 è nato mio figlio” aveva raccontato una volta la donna, accennando alla difficile decisione di lasciare quell’uomo che non si occupava di Alexandre anche quando questi era stato male. “Ho dovuto scegliere tra mio figlio e mio marito e ho scelto mio figlio”.

CORINNE CLERY, L'APPELLO AL FIGLIO: "PENSO SEMPRE A LUI, MA NON C'E' DIALOGO"

Raccontando chi è Alexandre Wayaffe, figlio di Corinne Cléry, possiamo rifarci ancora alle parole della donna che, di fatto, ha cresciuto il bambino da sola: pur avendo avuto altre storie, l’attrice si risposerà solamente in seguito e, come diciamo più avanti, soffrirà anche per l’allontanamento del primogenito a causa di alcuni diverbi. “Ho dovuto fare tutto da sola e avevo tante responsabilità. Avevo questo fagottino tutto il giorno con me: ho viaggiato per tutto il mondo con lui” aveva raccontato rievocando l’infanzia del figlio avuto con Hubert Wayaffe. Dell’uomo, oggi 56enne e, a quanto sappiamo, molto riservato, non si hanno molti dettagli sul suo privato se non che ha due figlie oramai maggiorenni e che dunque ha reso nonna la Cléry. “Le ho risentite a settembre per un’occasione non bella, dove loro soffrivano molto. Piano piano ho mandato dei messaggi di amore, affetto, disponibilità e loro mi hanno accolta”.

Tuttavia, in questo piccolo viaggio nel tempo alla scoperta di chi è Alexandre Wayaffe, figlio di Corinne Cléry, bisogna dare conto del fatto che la nonna ha recuperato il rapporto con le due nipoti, ma non con lui: i due infatti non si parlano da quasi sette anni e la loro rottura è ancora una ferita aperta per l’attrice. La diretta interessata, nel corso del tempo, è tornata varie volte sull’argomento, fornendo però motivazioni diverse: da una “grande litigata” a un allontanamento per cui “ognuno per conto suo, non ci vediamo, non ci parliamo…”, mentre a ‘Diva e Donna’ aveva accennato a delle “storie di soldi, di case e mi fermo qui”. Quando era stata protagonista all’“Isola”, aveva rivelato che “non è andata come credevo e negli ultimi anni ho dovuto prendere una decisione drastica: rompere tutti i rapporti”, parlando di un attacco di panico ma rivolgendo tuttavia un accorato appello ad Alexandre: “Penso sempre a lui. Mi piacerebbe avere un dialogo che non c’è. Mi piacerebbe dare affetto a lui ma non posso. Voglio dirgli che è sempre nel mio cuore”.