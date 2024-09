CORINNE CLERY E’ FIDANZATA? DOPO ANGELO COSTABILE HA SVELATO CHE…

Chi è il compagno di Corinne Cléry e l’attrice di origini francesi è legata sentimentalmente a qualcuno? Quest’oggi l’appuntamento del sabato con le interviste e gli approfondimenti di “Verissimo” ci propone una straordinaria coppia di star del cinema italiano degli Anni Settanta e Ottanta, ovvero la 74enne nata a Parigi col nome di Corinne Marie Picolo e l’81enne collega di origini tedesche, ma naturalizzata italiana, Barbara Bouchet, che si racconteranno a cuore aperto con la padrona di casa. E se nel corso della puntata odierna la madre di Alexandre Wayaffe (di cui parliamo anche in un articolo a parte, NdR) potrebbe pure dare qualche aggiornamento sulla sua vita sentimentale, qui proviamo a capire se la diretta interessata sia single, e, nel caso, chi è il compagno di Corinne Cléry.

Se delle diverse storie d’amore dell’attrice parigina diamo conto in un altro pezzo, parlando non solo di Hubert Wayaffe ma pure della dolorosa liaison col compianto Beppe Ercole e poi con Angelo Costabile, qui ci concentriamo sul presente: chi è il compagno di Corinne Cléry? All’apparenza, la 74enne sembra essere single come spiegato dalla diretta interessata in una recente intervista, anche se, tempo fa, le sue parole in merito alla fine dell’amore con Costabile avevano scatenato letteralmente il gossip: infatti dopo aver rivelato di non stare più con Angelo e che, nonostante fosse stata una “storia carina”, pesavano i 28 anni di differenza, la Cléry aveva sganciato una piccola ‘bomba’ parlando di un’altra persona a cui era interessata e che a suo dire non era nemmeno un volto noto del mondo dello spettacolo.

Dunque chi è il compagno di Corinne Cléry e cosa sappiamo di quel misterioso uomo che l’attrice aveva definito “molto giovane e lascio tutto alla vostra immaginazione”? A dire la verità, nell’ultimo periodo la 74enne era tornata sui suoi passi e, in una interessante intervista concessa a ‘Libero’, aveva spiegato che, almeno sul versante sentimentale, non si muoveva una foglia e che tutto era fermo, anzi ‘chiuso’ usando le ste parole. “È chiusa ermeticamente: nella mia testa e nel mio cuore c’è solo mio marito Giuseppe Ercole che non c’è più” aveva tagliato corto la Cléry, riferendosi all’uomo che ha perso prematuramente oramai quasi quattordici anni fa con la sua morte.

Insomma, dalla lunga chiacchierata col quotidiano, emerge che alla domanda ‘chi è il compagno di Corinne Cléry’ è facile rispondere: nessuno; a meno infatti di clamorosi colpi di scena o di indiscrezioni di gossip che questo pomeriggio potrebbe dare l’attrice francese, nel suo orizzonte di vita al momento c’è la pace dei sensi dal punto di vista amoroso e il ricordo dell’uomo che ha amato tanto, ovvero Ercole. “Ho avuto una storia con un uomo più giovane (si riferiva ad Angelo Costabile, NdR) ma, senza voler nulla togliere a lui, ha rappresentato un diversivo, una storia carina che credo di aver gestito bene” aveva aggiungo ancora nell’intervista a ‘Libero’ e rivelando un particolare curioso relativo ai suoi gusti in fatti di uomini, confermano una vecchia indiscrezione: “Mi dissero che avevo scelto una persona diversa da Giuseppe proprio per non fare un torto a mio marito: ed era vero…”.