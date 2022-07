Corona attacca Ilary Blasi: “Famosa per il gossip”/ “Ma chiede di non speculare…”

Fabrizio Corona, dichiarazioni pungenti su Ilary Blasi

Non si sono fatte attendere le dichiarazioni di Fabrizio Corona sulla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, Corona ha commentato il comunicato con cui la Blasi ha ufficializzato la fine del matrimonio soffermandosi sulla richiesta di non speculare sulla sua vita privata per rispetto nei confronti dei figli. Dopo l’ufficializzazione della separazione da parte di Totti e Ilary, Corona rivolge prima un appello a giornalisti e fotografi e poi un messaggio alla stessa Blasi.

“Forza ora fate il vostro lavoro… Non speculate, guadagnate facendo il vostro lavoro. Chi decide di fare parte di questo mondo deve accettare anche e soprattutto il rovescio della medaglia. Spiace veramente per i figlie che non c’entrano niente, ma la decisione di esporli sempre è stata loro“, ha scritto tra le storie di Instagram.

La frecciatina di Fabrizio Corona a Ilary Blasi

Corona commenta senza peli sulla lingua la richiesta di Ilary Blasi di rispettare la sua privacy e quella della sua famiglia in un momento particolarmente difficile per la fine del suo matrimonio arrivata dopo 17 anni.

“Le dichiarazioni di Ilary Blasi come al solito sono fuori luogo anche in momenti personali dolorosi. Egoriferite ed accusatrici. Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, servizi posati, scoop finti e veri, tradimenti, ritorni amorosi, foto con figli ed ogni volta esclusive strapagate, dopo essere diventata qualcuno grazie al gossip e solo perché è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, tv e fotografi, quando lei lo ha fatto per 20 anni”, ha scritto Corona taggando la conduttrice. Nelle prossime ore arriverà la replica?

