Francesco Totti e Ilary Blasi si separano, matrimonio finito/ “Stasera l’annuncio ufficiale”

FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI, “MATRIMONIO FINITO”: OGGI L’ANNUNCIO DELLA SEPARAZIONE?

Francesco Totti e Ilary Blasi in crisi? Ci risiamo. È ancora una volta Dagospia ad occuparsi del matrimonio tra “l’ottavo re di Roma” e la conduttrice. L’indiscrezione è di quelle destinate a far discutere: stasera comunicheranno con un comunicato congiunto la decisione di separarsi in modo consensuale. Dunque, quella crisi di cui aveva parlato il sito di Roberto D’Agostino a febbraio è tutt’altro che falsa, come le parti avevano sottolineato smentendola categoricamente.

Non c’è comunque al momento alcun riscontro in merito, ma non mancheranno, visto che il gossip su Francesco Totti e Ilary Blasi fa discutere al punto tale da diventare un caso nazionale. I fan della coppia sperano in una nuova smentita da parte dei diretti interessati, mentre Dagospia ha informazioni per ritenere che stasera arriverà l’annuncio ufficiale della separazione. «Era il 21 febbraio quando questo disgraziato sito annunciò la fine dell’idillio tra il pupone e la sua pupa», scrive con un pizzico di polemica ora Dagospia.

“FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI? TUTTI SAPEVANO PROBLEMI…”

In effetti, furono durissime le critiche rivolte a Dagospia per quello scoop sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, voci a cui seguirono quelle di una presunta nuova fidanzata dell’ex capitano della Roma, anche queste smentite dalle parti. Infatti, da quel momento si riversò un fiume di smentite, definito «inutile» ora da Dagospia, che passa all’attacco parlando di «chiacchiere, imbarazzanti video, tentativi di occultamento e altro bla-bla-bla».

La tesi del sito di Roberto D’Agostino è che, dunque, la crisi fosse reale e che ora il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi sia davvero arrivato al capolinea. «I problemi di casa Totti? Lo sapevano tutti, ma nel giornalismo sportivo vige spesso la legge dell’omertà. Totti è stato l’ottavo re di Roma. Ai re si perdona tutto e si nascondono le magagne», il commento di Roberto D’Agostino sul suo stesso sito che mostra la notizia del giorno (e se fosse vera dell’anno).

