Coronavirius Italia e mondo/ Nave Cambogia: 1 contagio, sbarco 5 italiani senza test

Mentre resta intatta l’emergenza a bordo della nave Princess Diamond in Giappone, esplode un secondo caso Coronavirus – ben più grave potenzialmente – in Cambogia: domani mattina l’aereo inviato dall’Italia andrà a recuperare i 35 italiani a bordo della nave ferma da 2 settimane nel porto di Yokohama ma ora alla Farnesina stanno valutando una seconda più grave situazione che riguarda la nave da crociera Usa Ms Westerdam. Ci sarebbero infatti anche 5 italiani tra i passeggeri sbarcati in Cambogia senza test né quarantena dopo un caso segnalato a bordo (e confermato questa mattina dalle agenzie internazionali) di contagio da Covid-19,. Una 83enne americana è risultata positiva al Coronavirus allo scalo malaysiano di Kuala Lumpur e dopo aver risalito le sue ultime ore si è scoperto che era parte del gruppo di 1200 passeggeri rimasti per giorni nei mari asiatici prima di poter sbarcare – senza controlli particolari – nel porto cambogiano di Sihanoukville. La Farnesina ha ricostruito che si tratta di 3 italiani e due italo-brasiliani: questi ultimi hanno fatto ritorno in Brasile mentre sono in corse le ricerche dei tre che potrebbero aver fatto già ritorno nel nostro Paese.

CORONAVIRUS IN LABORATORIO? LA RISPOSTA DELLA CINA

L’uomo forte al potere in Cambogia dal 1985 – il premier Hun Sen – ha negato le accuse di negligenza mossegli dalla comunità internazionale e si è difeso così «Abbiamo dovuto aiutarli, abbiamo dovuto affrontare una crisi umanitaria». Il risultato è che ora potrebbero esserci potenzialmente 1200 persone con rischio di contagio addosso del terribile virus che ha già portato a 1873 morti e 73335 contagi (secondo le ultime stime della mappa online della John Hopkins University). «Siamo accusati di aver importato l’epidemia in Cambogia, ma nessun cittadino cambogiano è infetto», spiega ancora il presidente affermando che al momento un solo caso di Coronavirus è stato rilevato nel Paese, un turista cinese che ora tra l’altro sta bene. Ma il problema sono tutti quei passeggeri stranieri che hanno fatto ritorno nei propri Paesi dopo l’odissea di 10 giorni a bordo della Westerdam (con ben 5 porti asiatici che avevano rifiutato lo sbarco proprio per il rischio di contagio). Nel frattempo, tornando al fronte Diamond Princess, il Ministro Speranza ha fatto sapere stamani le condizioni cui torneranno gli italiani rimasti a bordo della nave in Giappone: «riteniamo che sia indispensabile una quarantena. Questo è in linea con l’impostazione ispirata al criterio di massima precauzione. Oggi faremo più di una riunione con gli esperti per capire la modalità più sicura per far tornare a casa questi italiani, costruendo una procedura di isolamento che consenta realizzare le migliori condizioni di sicurezza».

