Coronavirus, decreto governo cosa dice?/ Da chiusura scuole alle misure economiche

Emergenza coronavirus, decreto urgente del Governo a sostegno dell’economia nelle aree colpite dal Covid_19. Il bilancio attuale è di 21 morti e 821 contagiati, con almeno tre regioni in grande difficoltà: parliamo di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Qui lentamente stanno riaprendo negozi e imprese, nonché attività culturali, ma si va verso una proroga di una settimana della chiusura delle scuole. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore da Palazzo Chigi. Nel frattempo il Conte-bis ha varato una serie di misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza e le sue ricadute sull’economia. Le bollette di luce, gas, acqua e rifiuti sono sospese fino ad aprile nelle zone colpite dal contagi, mentre per le assicurazioni lo stop fissato al 31 luglio. Il premier Conte è pronto a varare un pacchetto di provvedimenti per il settore del turismo, mentre il ministro dell’Economia Gualtieri si è detto contrario alla sospensione integrale dei pagamenti fiscali. Piovono critiche dall’opposizione: le misure non dovrebbero riguardare solo le zone sottoposte a quarantena ma, spiega il Centrodestra, aree più vaste che stanno soffrendo a livello economico per l’allarme Covid_19.

CORONAVIRUS, DECRETO GOVERNO: COSA PREVEDE

«Con questo decreto completiamo la sospensione di tutti i tributi, adempimenti, bollette degli 11 comuni colpiti dal virus, la cosiddetta zona rossa, potenziamo gli strumenti di cassa integrazione e sostegno al reddito per lavoratori sia dipendenti che autonomi», aveva spiegato il ministro Gualtieri, ed è atteso un nuovo decreto del Governo nelle prossime ore per aumentare le misure a sostegno dell’economia nelle zone più colpite. Il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro ha spiegato: «Abbiamo previsto anzitutto la sospensione dei versamenti e delle utenze, quindi per i cittadini coinvolti si interrompe il pagamento di bollette e rate dell’assicurazione. Per le Pmi introduciamo l’accesso gratuito e prioritario al Fondo di garanzia, che viene rifinanziato, in modo da aiutare le aziende a rilanciare l’attività economica. Abbiamo deciso, inoltre, un rafforzamento delle risorse destinate al sostegno delle imprese esportatrici». Nel decreto del Governo per il coronavirus è prevista anche la norma salva-anno scolastico: gli studenti che frequentano scuole chiuse per il Covid_19 non perderanno l’anno scolastico qualora dovessero protrarsi le chiusure. Nel dettaglio, è stata inserita una norma che deroga al limite dei 200 giorni minimi per la validità dell’anno scolastico.

