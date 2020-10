Coronavirus Francia, Germania, Uk/ Ultime notizie: in Inghilterra tre zone di allerta

Nuovo appuntamento con la situazione coronavirus estero, ed in particolare, con i casi riguardanti la Francia, la Gran Bretagna e la Germania. Partiamo con i dati worldwide, che ci dicono che sono più di 37 milioni i casi fino ad oggi accertati, con i morti che hanno superato quota un milione. Fra le nazioni più contagiate continua ad esservi la terra d’oltralpe, dopo i casi nelle ultime 24 ore sono diminuiti rispetto il picco di sabato di 27mila, scendendo a 16mila nella giornata di ieri, precisamente 16.101, come reso noto dalle autorità sanitarie del paese. Continua ad essere molto elevato il tasso di positività, pari all’11.5%, contro l’11% della precedente tornata, mentre il numero di vittime da quando è scoppiata l’emergenza è salito a quota 32.730, sempre al di sotto del computo italiano. Altra nazione particolarmente attenzionata è la Gran Bretagna, dove ieri si sono registrati 12.872 nuovi casi di coronavirus, con l’aggiunta di 65 vittime. Anche in questo caso i dati sono in calo in quanto 48 ore fa i contagi erano stati 15.166 con l’aggiunta di 81 morti. Da inizio pandemia in Uk sono stati 603.716 i casi registrati, mentre le vittime sono ad oggi 42.825.

CORONAVIRUS FRANCIA, GERMANIA, UK: LIVERPOOL E NEWCASTLE ATTENZIONATE

E quella di oggi sarà una giornata particolarmente importante in Gran Bretagna, in quanto il premier Boris Johnson presenterà 3 diversi livelli di lockdown anti-coronavirus, ricordano i colleghi di Tpi. In particolare, l’Inghilterra verrà divisa in tre diverse zone a seconda del numero dei contagi, con particolari restrizioni. Pub, ristoranti e in genere le strutture per il tempo libero, verranno chiusi in molte parti del nord, ed inoltre, le persone non potranno avere alcun contatto se non al di fuori della propria famiglia. Al momento vi sono città come Liverpool e Newcastle che preoccupano e non poco, e di conseguenza si è deciso di stringere le maglie per contenere l’epidemia di coronavirus. In contemporanea, verranno varate misure per salvaguardare l’economia, ed in particole nei confronti delle aziende costrette a chiudere. Infine la situazione in Germania, dove ieri sono satti 3.483 i nuovi infetti registrati, dato in diminuzione rispetto ai 4.721 della giornata precedente. Dallo scorso febbraio nel territorio teutonico sono stati 322.864 i casi di positività.



