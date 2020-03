Coronavirus, Ibrahimovic lancia raccolta fondi/ Zlatan: “restituire al paese che amo”

L’emergenza coronavirus che ha colpito l’Italia e ormai tutto il mondo, ha mosso parecchi personaggi famosi, in campo sportivo e non, a lanciare raccolte di fondi e iniziative benefiche per sostenere gli ospedali, impegnati in prima linea contro la pandemia. E Zlatan Ibrahimovic non è stato da meno. Il giocatore del Milan infatti solo pochi minuti fa tramite il proprio profilo Instagram con un lungo video ha lanciato una nuova raccolta fondi in favore dell’Ospedale Humanitas di Milano, volendo, come possiamo leggere, “dare un concreto aiuto in questa situazione di grave emergenza”. Il giocatore rossonero si è poi assicurato sulla generosità dei colleghi calciatori, come atleti professionisti e di tutti coloro che potranno fare anche solo na piccola donazione, “per cacciare via il virus”.

IBRAHIMOVIC LANCIA NUOVA RACCOLTA FONDI: RIDARE AL PAESE CHE AMO

Un’iniziativa dunque più che lodevole da parte di Zlatan Ibrahimovic, che pure nel breve video postato ha riaffermato il proprio affetto per il nostro paese. Il bomber svedese, che prima ancora del suo ritorno al Milan di pochi mesi fa, in passato ha calcato i campi della Serie A con i colori anche di Juventus e Inter, ha dunque dichiarato: “L’Italia mi ha sempre dato così tanto che, in questo momento drammatico, voglio restituire qualcosa di più a questo paese, che amo”. Infine, dopo il caloroso ringraziamento per tutte le persone, come medici e infermieri, impegnati a in questa dura lotta contro la pandemia da Covid.19, una chiusa in perfetto stile Zlatan: “Diamo un calcio insieme al coronavirus e vinciamo questa partita! E ricorda: se il virus non va da Zlatan, Zlatan va dal virus!”.





