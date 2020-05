Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti, +1000 positivi: continua il calo

Pubblicità

Continua la tendenza positiva circa i dati e i numeri riguardanti l’epidemia da coronavirus in Italia. Le ultime notizie ufficiali raccontano di “soli” 1.075 positivi nelle ultime 24 ore, dati che non si vedevano dal mese di marzo. In totale gli infetti da quando è scoppiata la pandemia in Italia, 21 febbraio, sono saliti a quota 213.013, mentre i deceduti sono arrivati alla cifra di 29.315 a causa delle 236 vittime dell’ultima rilevazione, dato quest’ultimo in crescita rispetto a quello di lunedì, ma comunque in linea con i numeri che stanno facendo ben sperare. Continuano ad aumentare nel contempo i guariti, che hanno toccato la cifra di 85.231 grazie ai 2.352 ex casi delle ultime 24 ore. I malati attualmente, invece, sono 98.467, altro dato che scende con costanza a seguito dei guariti, dei dimessi e delle vittime. Nel frattempo il governo continua a lavorare sulle misure economiche per aiutare lavoratori e famiglie in questo periodo di profonda crisi. A riguardo è tornato a parlare il presidente del consiglio Giuseppe Conte, che ha sottolineato: “Lavoreremo per non lasciare nessuno indietro. La previsione al ribasso del Pil è del -8% ma si potrebbe contrarre ulteriormente”.

CORONAVIRUS ITALIA, ULTIME NOTIZIE: APP IMMUNI IN ARRIVO A BREVE

Si lavora in particolare sul reddito di emergenza per aiutare le persone in seria difficoltà, e nel contempo si punta ad una sanatoria per regolarizzare gli immigrati in nero, e farli diventare così nuova possibile forza lavoro. La ministra del lavoro, Nunzia Catalfo, sta continuando a lavorare al decreto maggio (ex aprile), e si sta studiando anche la possibilità di contratti collettivi aziendali e territoriali, che possano prevedere una riduzione dell’orario di lavoro ma mantenendo intatto il salario. Infine, qualche piccola novità per quanto riguarda l’applicazione Immuni, l’app che permetterà di tracciare in maniera totalmente anonima le persone affette da coronavirus e i loro spostamenti: dovrebbe essere pronta a fine mese, così come fatto sapere da Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza, in audizione alla Commissione Trasporti e telecomunicazioni.



