Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: +318 infetti, regioni riaperte

Le ultime notizie e gli aggiornamenti sull’epidemia di coronavirus in Italia, ci dicono che quella di oggi è senza dubbio una giornata importante, quasi storica. Dopo tre mesi scade infatti l’autocertificazione e si potrà liberamente circolare per tutto il paese, valicando anche i confini regionali. L’addio al blocco è scattato dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 3 giugno, e si spera possa durare in eterno. Restano comunque alcune limitazioni, in quanto resterà in vigore il divieto di assembramenti, l’obbligo di distanziamento di almeno un metro, e in alcuni casi anche quello dell’utilizzo della mascherina, a cominciare dalla Lombardia. Del resto nella regione che è il cuore pulsante dell’Italia si registra il 60% dei nuovi contagi, che ieri sono stati 318 (quasi il doppio rispetto alla precedente rilevazione), mentre le vittime sono calate a 55, numero fra i più bassi da inizio pandemia. C’è comunque modo per sorridere, a cominciare dal fatto che otto regioni hanno registrato zero nuovi contagi, nonché i 40.000 attualmente infetti da nord a sud, altra cifra in netto calo.

CORONAVIRUS ITALIA, GRECIA, REGNO UNITO E SPAGNA: LE LIMITAZIONI

Resta il fatto che la riapertura delle regioni ha scontentato i governatori più scettici, a cominciare da quelli della Toscana, Campania e Sardegna. Rossi avrebbe atteso un’altra settimana, De Luca parla di Provvedimento basato su pressioni”, mentre Solinas pensa ad una sorta di registrazione per chi entra in Sardegna. Per quanto riguarda i confini con le nazioni extraeuropee, la data prescelta sarà il 15 giugno, ma la Grecia, come vi abbiamo già spiegato in altre occasioni, ha già fatto sapere che chi arriverà da Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, dovrà sottoporsi ad un test obbligatorio e ad una quarantena. Situazione simile in Regno Unito, dove è richiesto un isolamento di 15 giorni, mentre in Spagna la libera circolazione sarà permessa solo dal primo luglio. Infine, numeri importanti per l’app Immuni, scaricata 500mila volte nel giro di 24 ore.



