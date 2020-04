Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: 5 nuovi casi in Calabria centrale

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati nuovi casi da coronavirus nella zona centrale della Calabria, quella riguardante le province di Catanzaro (il capoluogo), Crotone e Vibo Valentia. Stando a quanto specificato dai colleghi di Corriere della Calabria, nel dettaglio sarebbero cinque i nuovi positivi, di cui 4 nel catanzarese, e uno nel crotonese (dati comunicati dall’ospedale di Catanzaro, Pugliese Ciaccio). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 149 nuovi tamponi, meno rispetto all’altro ieri, quando i test erano stati 215, con due nuovi positivi. Intanto, in Puglia, è sotto attenzione il mercato di Santa Scolastica di Bari, che ha fatto registrare negli scorsi giorni troppi assembramenti. Il Comune ha invitato la popolazione locale a rispettare le regole altrimenti le attività verranno chiuse. Il sindaco aveva già chiesto ai suoi cittadini di attenersi alle normative, con una “denuncia” del 26 marzo, ed ora il nuovo richiamo: il mercato è seriamente a rischio chiusura.

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE, GALLERA “TREND POSITIVO”

Intanto continuano a diminuire i decessi, gli infetti, e soprattutto, i ricoverati, nei vari ospedali italiani, a cominciare da quelli lombardi, dove l’epidemia si è fatta senza dubbio sentire di più rispetto al resto del Belpaese. A confermare il trend positivo, e la discesa, anche Giulio Gallera, assessore al welfare della regione Lombardia, che stamane, durante il suo classico appuntamento con la trasmissione Agorà, di Rai Tre, ha specificato: “I dati che abbiamo sono complessivamente confortanti e in linea, anche a Milano. Tutte le realtà stanno rallentando in modo significativo, anche Brescia e Bergamo. Fino a ieri Milano aveva un andamento ancora preoccupante ma proprio i dati di ieri ci dicono che la diffusione è sotto controllo, ma non dobbiamo rilassarci”. Numeri in ribasso quindi, ma le raccomandazioni delle autorità sono sempre le stesse: restate in casa, anche se sembrerebbe intravedersi la luce in fondo al tunnel, pena l’inutilità di tutti i sacrifici fatti da un mese a questa parte.



