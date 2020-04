Protezione Civile, conferenza stampa/ Diretta video, bollettino coronavirus 7 aprile

Nel bollettino coronavirus che ogni giorno la Protezione Civile emette alle ore 18 con la conferenza stampa del Commissario Borrelli si attende ormai quel cambio di passo deciso, quella curva in basso del contagio finalmente consistente per poter provare a guardare alle prossime settimane di quarantena con un filo di speranza in più: i dati di questi giorni confermano la discesa della curva ma non eliminano per nulla l’emergenza. Ancora ieri, nel bollettino prodotto dalla Protezione Civile (in rigorosa diretta video streaming dal canale YouTube del Dipartimento Nazionale) si è visto un trend di aumento per decessi e contagi rispetto al giorno prima, anche se ulteriormente rallentato rispetto al qualche settimana fa.

«I dati di oggi ci confermano un trend che conforta nel vedere l’efficacia delle misure di contenimento. Se guardiamo i dati su base settimanale, dal 30 marzo al 6 aprile abbiamo riduzione del 90% dei ricoverati in aumento: trend confortato anche da andamento dei ricoverati in terapie intensive», ha spiegato lo pneumologo del Gemelli di Roma professor Luca Richeldi. A livello numerico, gli aggiornamenti del 6 aprile hanno visto 16523 morti (+636 rispetto a domenica), 93187 contagi (+1941), 3.898 casi (-79, -2% rispetto al giorno precedente) sono ricoverati in terapia intensiva, mentre sono 22837 i dimessi/guariti (+1022, +4,7%).

BOLLETTINO CORONAVIRUS, IL PUNTO DI ARCURI

In attesa dei nuovi aggiornamenti nell’imminente nuovo bollettino della Protezione Civile, stamani il Commissario all’emergenza Domenico Arcuri dalla medesima sede dove parlerà Borrelli alle ore 18 ha indicato le ultime novità sia sul fronte contagio che sulla distribuzione a livello nazionale dei dispositivi di protezione contro il coronavirus: «per molto tempo useremo le mascherine» ha ribadito il commissario presidente di Invitalia mentre invita a nuova calma senza “entusiasmi” per una situazione che è tutt’altro che vicina all’esaurirsi come emergenza. «si fatica a gioire, continuiamo a registrare tanti decessi. La cruda realtà è più forte dei numeri e delle simulazioni e nessun algoritmo può cancellare il dolore per la perdita di familiari, amici, vite umane».

Per Arcuri ora è fondamentale che nel periodo prossimo di Pasqua, «continuare a rispettare il distanziamento sociale e le misure di prevenzione. Non commettiamo errori nei prossimi giorni: saranno giornate fondamentali, dobbiamo tutti tenere sempre tutti e due gli occhi aperti». In conclusione alla conferenza stampa dalla sede nazionale della Protezione Civile, Arcuri si fa molto schietto «Il numero di uomini e donne che perderanno la vita per il virus continuerà a crescere. In vista della Pasqua non dimenticate mai che si è portato via già 16.523 vite umane. Attenti a illusioni ottiche, non siamo a pochi passi dall’uscita dell’emergenza, nessun ‘liberi tutti’ per ritornare alle vecchie abitudini».





