Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: malati in calo, aumentano i guariti

I dati diffusi nella giornata di martedì 21 aprile 2020 dalla protezione civile presentano alcune buone notizie in merito alla pandemia di Coronavirus in Italia, a partire dal netto calo di malati, che attualmente sono 107.709 (-528 rispetto a lunedì), e dall’incremento delle guarigioni (+2.723 in sole 24 ore, per un totale di 51.600 connazionali che hanno vinto la propria battaglia contro il Covid-19). Diminuzione anche per quanto concerne i ricoveri in terapia intensiva (2.471, 102 in meno rispetto al primo giorno della settimana corrente). Dei 107.709 pazienti positivi, 24.134 sono ricoverati con sintomi e 81.104 si trovano in isolamento domiciliare. La protezione civile ha commentato con moderata soddisfazione queste statistiche, rimarcando come non sia mai stato così alto prima di ieri il numero di pazienti dimessi e guariti (772 italiani hanno lasciato i nosocomi nell’ultimo giorno). A fare da contraltare, purtroppo, v’è il totale dei decessi: sono 24.648 le vittime mietute dal virus nello Stivale sino ad oggi, con un aumento di 534 unità in ventiquattr’ore.

CORONAVIRUS ITALIA, ULTIME NOTIZIE. ARCURI: “ORA CI SONO PIÙ VENTILATORI CHE MALATI”

A incoraggiare gli esperti è anche un ulteriore dato, non meno importante rispetto a quelli esplicitati sino a questo momento e reso noto dal commissario Domenico Arcuri: “Ci sono ancora 2.573 italiani in terapia intensiva, ma ci sono anche 2.659 ventilatori che servono a combattere questo virus e a salvare vite. Lunedì, per la prima volta, il numero dei ventilatori ha superato quello dei pazienti in terapia intensiva”. Il contagio e la diffusione del Covid-19 si starebbero dunque attenuando, ma non è certo questo il momento di abbassare la guardia e, a tal proposito, lo stesso Arcuri ha parlato della cosiddetta Fase 2: “Non bisogna prendere alcuna decisione frettolosa, dobbiamo essere ancora più consapevoli e responsabili. Non dobbiamo abbandonare né la cautela, né la prudenza. Il Coronavirus è ancora tra noi. Abbiamo imparato a contenerlo e i nostri concittadini hanno imparato ad attrezzarsi e a fronteggiarlo, a costo di una sostanziale privazione delle libertà, e proprio per questo dobbiamo sapere che non è stato sconfitto né allontanato”.



