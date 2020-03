Coronavirus Milano, mercati affollati/ Video: indignazione Selvaggia Lucarelli

Milano si ferma per il Coronavirus? Il governo chiede a tutti gli italiani di restare a casa, i media descrivono le città “svuotate”, ma il capoluogo lombardo si mostra pieno di gente, nonostante i divieti. È accaduto in via Meda per il mercato: TPI ha documentato bancarelle accerchiate da persone che non rispettano neppure il metro di distanza previsto dal decreto. E quindi i clienti continuano ad ammassarsi, ignorando le disposizioni governative. Sono in particolare anziani, quelli peraltro più a rischio per quanto riguarda i contagi. Come evidenziato dal video girato da Selvaggia Lucarelli, molte persone sono senza mascherina o altre protezioni. Si tratta poi di assembramenti che non si creano per acquistare beni di prima necessità. Tra i banchi aperti non ci sono solo quelli di frutta e verdura, ma anche di vestiti e oggettistica. Discorso diverso per i mercati al coperto, dove è possibile controllare l’afflusso delle persone, creando code all’ingresso delle strutture. Invece nei mercati liberi e all’aperto non si riesce a far rispettare le regole. Anche per questo il governatore Attilio Fontana ha chiesto la chiusura totale.

CORONAVIRUS MILANO, STRADE DESERTE E MERCATI AFFOLLATI

Milano in queste ore sta vivendo un paradosso a causa del Coronavirus. Le strade sono quasi deserte, invece tra le bancarelle c’è folla. Molti ambulanti, infatti, non hanno rinunciato al consueto appuntamento settimanale con i mercati rionali, che sono ancora permessi. Così si creano assembramenti che sarebbero vietati invece dal decreto emanato per il contenimento del Coronavirus, come denunciato da Selvaggia Lucarelli.

Ma queste scene sono raccontate anche da foto e video che rimbalzano sui social, attorno a cui si sollevano diverse proteste.

Un residente del Municipio 9, ad esempio, ha commentato le immagini del mercato in via Massara De Capitani, in zona Bovisa, chiedendosi il senso delle chiusure e delle restrizioni quando ci sono poi i mercati rionali che attirano gente. Ma osservazioni di questo tipo circolano anche sui gruppi Facebook con le immagini di altri mercati, come quello di viale Cermenate, che si trova nella zona sud di Milano. Possibile che il Coronavirus non faccia paura proprio nella regione più colpita dai contagi?





