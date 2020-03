Coronavirus, Selvaggia Lucarelli vs Zingaretti/ “Niente aperitivi, state a casa”

Selvaggia Lucarelli vs Nicola Zingaretti, il volto tv attacca il segretario del Pd con un post su Instagram. Come ben sapete, il governatore di Regione Lazio è risultato positivo al coronavirus ed ora è in isolamento domiciliare: il numero uno dem ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute – «sto bene» – e si è detto pronto a dare il suo contributo dalla sua abitazione. Grande solidarietà dal mondo politico per Zingaretti, che però deve fare i conti anche con aspre critiche, e qui arriviamo appunto a Selvaggia Lucarelli. La giudice di Ballando con le stelle ha infatti voluto ricordare un evento accaduto recentemente, per la precisione il 27 febbraio 2020: Zingaretti infatti partecipò ad un aperitivo a Milano per sconfiggere la paura del Covid-19. «Ora la cosa più importante è riaccendere l’economia del Paese e ricreare fiducia, speranza. Spetta a tutte e a tutti ora collaborare, lontani dalle polemiche e vicini alle persone. L’Italia ce la farà, ci rimetteremo in moto», disse Zingaretti all’epoca, parole che risuonano diverse in queste ore…

CORONAVIRUS, SELVAGGIA LUCARELLI VS ZINGARETTI

«State a casa», la didascalia del post pubblicato su Instagram da Selvaggia Lucarelli, che vede anche uno “screen” del messaggio pubblicato su Facebook da Nicola Zingaretti in occasione dell’aperitivo sui Navigli di Milano. Un attacco che è arrivato anche da altri utenti di Twitter, ad esempio da Giulio Meotti: «Era andato a fare l’aperitivo, che non c’era emergenza virus in Italia e che “Milano non si ferma”. Zingaretti positivo al Covid. Eravamo impreparati a una pandemia che ha messo in ginocchio il paese. Tristezza per come siamo scesi cosí in basso. Risalire sarà difficile». Così, invece, Martino Loiacono: «Zingaretti, a cui vanno i miei auguri, aveva partecipato all’aperitivo per riaprire Milano. Un messaggio sbagliato e dannoso che non ha aiutato la comunità lombarda. Va ripetuto: serve cautela da parte di tutti».

View this post on Instagram State a casa. #coronavirus A post shared by Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli) on Mar 7, 2020 at 4:40am PST





