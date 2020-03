CORONAVIRUS SPAGNA: RICOVERATA VICEPREMIER/ Sanchez: “Stato d’allarme fino 11 aprile”

Sono numeri allarmanti per la Spagna quelli del coronavirus: con 462 morti in sole 24 ore il Paese iberico ha vissuto il giorno peggiore dall’inizio dell’epidemia. I dati ufficiali parlano per il momento di 35.136 contagi e già 2311 morti. In tutto ciò anche le istituzioni rischiano di entrare in crisi: alle tensioni tra maggioranza e opposizioni, con quest’ultime che come accaduto in Italia chiedono con diverse sfumature più collegialità nella gestione dell’emergenza coronavirus, è di ieri la notizia del ricovero della vicepremier Carmen Calvo a causa di un’infezione respiratoria. Trasportata nella clinica privata Ruber di Madrid, la 62enne Calvo, afferma La Moncloa, è stata sottoposta a diversi test, compreso il tampone per sapere se la sua infezione è legata al coronavirus. Il risultato dell’esame sarà reso noto non appena disponibile. Calvo, sottolinea El Pais, era già stata testato la scorsa settimana, con tutti gli altri ministri, dopo che Irene Montero, responsabile per l’uguaglianza, era risultata positiva.

CORONAVIRUS SPAGNA: SANCHEZ PRONTO A PROROGARE STATO D’ALLARME FINO ALL’11 APRILE

Ma a che punto è l’epidemia di coronavirus in Spagna? Dopo la giornata nera di ieri, il coordinatore dell’emergenza del Ministero della Salute, Fernando Simón, ha voluto offrire alcuni motivi di speranza alla popolazione sottolineando che c’è già un certo “appiattimento” nella curva di aumento dei casi, che da domenica è cresciuto del 14%. Nessuna illusione però: “L’aumento che viene riportato ogni giorno viene progressivamente attenuato. Ma non siamo ancora sicuri di aver raggiunto il picco dell’epidemia“, ha aggiunto. Molta prudenza anche su quando le limitazioni agli spostamenti verranno meno: “Se tutto procede secondo le linee che ci aspettiamo“, ha detto Simòn, “è probabile che non arrivi un giorno troppo tardi per iniziare a ridimensionare, ridurre gradualmente“. Quel giorno, però, sembra ancora lontano se è vero che il presidente Pedro Sánchez chiederà alla Camera questo mercoledì di votare la proroga del decreto sullo stato di allarme per un periodo di altri 15 giorni, fino alla mezzanotte dell’11 aprile.



