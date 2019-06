Corrado Stajano, chi è?/ Eredità del Novecento e la cultura italiana (Maturità 2019)

Chi è Corrado Stajano, uno degli autori coinvolti nella prima prova (tipologia B) della Maturità 2019? Il giornalista e scrittore italiano è protagonista dell’esame di stato con un brano tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” (Laterza, 1996), con l’89enne di Cremona che commenta le affermazioni di alcuni protagonisti del XX Secolo. Un esponente importante della saggistica nostrana, laureatosi in giurisprudenza all’Università di Milano e successivamente redattore-inviato della rivista Il Mondo di Mario Pannunzio, di Tempo illustrato, Panorama, Il Giorno, Il Messaggero. Dal 1987 al 2003 è stato articolista ed inviato del Corriere della Sera e vanta anche un passato da senatore della Repubblica Italiana: venne infatti eletto nella XII legislatura nelle file del PDS ((Partito Democratico della Sinistra). A proposito della sua esperienza da parlamentare, prese parte al film Aprile di Nanni Moretti nel ruolo di se stesso (intervistato sulla sua avventura da senatore e sulla sua decisione di non ricandidarsi, ndr).

CORRADO STAJANO, CHI E’?

Professore a contratto nella Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Padova nell’anno accademico 1985-1986, Corrado Stajano ha raccolto altre avventure giornalistiche come collaboratore dell’Unità, nuovamente del Corriere della Sera e della Rai. Nel 2014 Passaggi Festival gli è stato conferito il Premio Andrea Barbato per il giornalismo e sono decine i libri scritti con al centro la storia e la cultura italiana: dal già citato La cultura italiana del Novecento a L’Italia ferita. Storie di un popolo che vorrebbe vivere secondo le regole della democrazia, passando per La stanza dei fantasmi. Una vita del Novecento e Destini. Testimonianze di un mondo perduto. Diversi, inoltre, i documentari da lui realizzati: ricordiamo i tre con Ermanno Olmi, ovvero In nome del popolo italiano, Le radici della libertà e Nascita di una formazione partigiana.

