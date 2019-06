Tracce svolte/ Tipologia B, Prima Prova Maturità 2019: testo argomentativo, i rumors (Esame di Stato)

Ormai ci siamo: la Maturità 2019 è arrivata e da oggi 19 giugno si parte con la fatidica Prima Prova scritta di italiano. I circa 520 mila candidati (tra interni ed esterni) dovranno scegliere quindi qualche traccia svolgere fra le tre tipologie proposte. Il rinnovato Esame di Stato trova proprio nella prima prova le maggiori novità. La prova scritta sarà composta da ben sette tracce e gli studenti dovranno scegliere quella che sentono più vicina alle proprie conoscenze, aspettative e predisposizioni. Tra queste, spunta la Tipologia B, una delle preferite dai maturandi, almeno fino allo scorso anno, quando potevano scegliere se affrontare la traccia sottoforma di articolo di giornale o come un saggio breve. Quest’anno tutto cambia e questa tipologia permette una sola scelta, ovvero la produzione di un testo argomentativo. In questo caso le tracce tra cui i maturandi potranno scegliere saranno tre in tutto. Gli ambiti possibili delle tracce sono i seguenti: artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.

TIPOLOGIA B, PRIMA PROVA MATURITÀ: COME SARÀ?

Scegliendo la Tipologia B della Prima Prova scritta della Maturità 2019, cosa si troverà di fronte lo studente? Le informazioni finora comunicate dal Miur rispetto a questa tipologia specifica non sono tante. Sappiamo certamente che lo studente sarà chiamato a fare una interpretazione-comprensione del testo e la produzione di un testo argomentativo nel quale dovrà esporre le sue riflessioni partendo chiaramente dalla tesi di fondo, sulla base delle pregresse conoscenze e della sua preparazione. Tre le tracce che andranno a comporre la Tipologia B e che, secondo le indicazioni del Miur potranno essere: tracce più vincolanti in merito alla forma del commento argomentativo (in questo caso potrebbero essere richieste delle mosse argomentative specifiche) oppure tracce meno vincolanti. La prima cosa da fare, dunque, è scegliere l’argomento e svilupparlo come un testo argomentativo. L’argomentazione della tesi nella quale si cimenterà il maturando, dovrà essere eseguita attingendo alle proprie competenze e conoscenze di un determinato ambito. Il consiglio, quindi, è di optare per un ambito in cui lo studente si sente particolarmente ferrato.

I TEMI DA ESCLUDERE DAL TOTOESAME 2019

Il confronto con lo scorso anno, alla luce delle novità introdotte dalla nuova Maturità 2019, sembra ormai superato. Impossibile, certamente, conoscere le scelte del Miur in anticipo ma già spuntano varie ipotesi al riguardo. Le tracce fino a qualche giorno fa non erano ancora state scelte in via definitiva e lo stesso ministro Bussetti aveva annunciato di averne aggiunta una proprio a pochi giorni dall’esordio dell’Esame di Stato. Anche alla luce di ciò ScuolaZoo non esclude tra le possibili tracce anche una su Franco Zeffirelli, il celebre regista italiano scomparso lo scorso 15 giugno. Per alcuni potrebbe essere una scelta azzardata, ma non del tutto impossibile. Una traccia su Zeffirelli potrebbe infatti essere perfetta sia per il tema di attualità (Tipologia C) che per il testo argomentativo di ambito artistico letterario (Tipologia B). Certamente sarà possibile escludere qualche traccia dal toto-esame 2019, ovvero le stesse usate dal Miur per le simulazioni nazionali durante l’ultimo anno scolastico, avvenute nei mesi scorsi. Si tratta nel dettaglio del tema argomentativo sull’eredità della Prima Guerra Mondiale, sul Made in Italy, sulla domotica. Ed ancora, sui diritti umani, su Momigliano, sul villaggio globale. Ed anche su Umberto Eco e sul piacere della lettura. Una scrematura che tuttavia non basterà a tranquillizzare gli studenti, la maggior parte dei quali ha tuttavia già annunciato di protendere proprio su questa tipologia di scritto.



