Correa all’Inter: è ufficiale/ Ringrazia la Lazio e si allena ad Appiano

Ufficiale Correa all’Inter, l’annuncio del club

Dopo le indiscrezioni di calciomercato degli ultimi giorni, è arrivato l’annuncio ufficiale: Joaquin Correa è un nuovo calciatore dell’Inter. A precedere il comunicato nerazzurro, è stato quello della Lazio, che spiega nei dettagli la modalità di trasferimento: il Tucu arriva alla corte di Simone Inzaghi in prestito con obbligo di riscatto, con i nerazzurri che verseranno subito nelle casse della Lazio: “un corrispettivo di Euro 5.000.000,00 + IVA pagabile in una annualità, oltre a un corrispettivo variabile di Euro 1.000.000,00 + IVA legato a risultati sportivi”. A fine stagione, il club di Steven Zhang, il trasferimento del calciatore diventerà definitivo per la cifra di 25 milioni di euro, pagabili in tre annualità.

Inoltre, l’attaccante argentino ha firmato un contratto che lo legherà al club meneghino fino al 2025. Simone Inzaghi è stato così accontentato, e potrà avere a disposizione uno dei suoi attaccanti già allenati nella precedente esperienza sulla panchina della Lazio. Nei tre campionati in biancoceleste, Correa ha totalizzato 93 presenze e messo a segno 22 gol.

Correa all’Inter: è ufficiale, il saluto alla Lazio

L’ultimo colpo di calciomercato dell’Inter è Joaquin Correa dalla Lazio. Dopo le visite mediche, il calciatore argentino ha iniziato subito gli allenamenti con i nuovi compagni di squadra. Dopo aver sistemato le pratiche burocratiche, il Tucu dovrebbe essere a disposizione di Simone Inzaghi già per la trasferta di Verona, in programma domani sera allo stadio Bentegodi. Dopo i tre anni vissuti con la maglia della Lazio, Joaquin Correa ha affidato ad un post Instagram il suo saluto al popolo biancoceleste.

Nel post condiviso sul suo profilo social, ha voluto ringraziare in maniera speciale: “I tifosi della Lazio, al club e ai miei compagni di squadra, in una parola a tutti coloro con i quali ho condiviso tante emozioni in queste tre stagioni”. Correa ha inoltre ricordato le battaglie vissute nell’esperienza a Roma, e spiega come sia arrivato “ad un punto importante della mia carriera, si è prospettata davanti a me una opportunità e ho deciso di coglierla”. L’ormai ex attaccante della Lazio, conclude il messaggio: “Per me è stato un onore e un privilegio essere parte di questa famiglia: avanti Lazio!”.

