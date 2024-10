Corvo rosso non avrai il mio scalpo!, diretto da Sydney Pollack

Martedì 29 ottobre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:25, il film western del 1972 dal titolo Corvo rosso non avrai il mio scalpo!.

La celebre pellicola è diretta dal grande regista statunitense Sydney Pollack, vincitore del Premio Oscar come miglior regista e miglior film per La mia Africa (1985). Il protagonista è interpretato dalla stella di Hollywood Robert Redford, che nel corso degli anni lavorerà in diverse occasioni con Pollack, in progetti quali Come eravamo (1973), I tre giorni del Condor (1975), Il cavaliere elettrico (1979), La mia Africa (1985) e Havana (1990), e con cui fonderà proprio nel 1990 il Sundance Film Festival, uno tra i più importanti festival cinematografici del mondo.

Al suo fianco l’attore Will Geer, conosciuto dal pubblico per il personaggio di Zebulon Walton nella serie tv Una famiglia americana (1971-1978), e l’attore Stefan Gierasch, che aveva esordito sul grande schermo nel 1961 ne Lo spaccone di Robert Rossen. Nel cast del film Corvo rosso non avrai il mio scalpo! anche Delle Bolton, Josh Albee, Joaquín Martínez, Allyn Ann McLerie e Richard Angarola.

La trama del film Corvo rosso non avrai il mio scalpo!: una fuga alla civiltà che si rivela più dura del previsto

Corvo rosso non avrai il mio scalpo! racconta la storia dell’ex soldato Jeremiah Johnson, reduce dalla guerra che si è tenuta verso la metà degli anni ’40 tra Stati Uniti e Messico.

L’uomo ritorna in patria e decide di stabilirsi in un luogo solitario tra le Montagne Rocciose, dove riesce a sopravvivere cacciando la fauna locale e utilizzando la pelliccia degli animali che uccide per proteggersi dalle gelide temperature invernali.

La vita è piuttosto difficile, ma Jeremiah riesce a stringere amicizia con alcuni americani e pellerossa della zona, che gli svelano tecniche e segreti per sopravvivere in quelle condizioni.

Giorno dopo giorno, il protagonista costruisce la sua quotidianità, sposando anche una donna indiana di nome Swan, della tribù Flathead.

Tutto cambia quando Jeremiah, senza volere, finisce nel cimitero sacro della tribù dei Corvi.

Quest’ultimi, per vendicarsi, uccidono i suoi cari e il protagonista, devastato da questa terribile perdita, si trasforma da uomo pacifico a sterminatore spietato, per ottenere la sua vendetta sui nativi americani, in una guerra solitaria contro la tribù dei Corvi.