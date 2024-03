Cosa c’è scritto nei biglietti di Vittorio per Beatrice Luzzi al Grande Fratello?/ La verità in diretta

Mistero sui biglietti nel cappotto di Vittorio Menozzi per Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2024: cosa c’era scritto?

C’è un mistero da risolvere nella Casa del Grande Fratello 2024. Alfonso Signorini lo fa presente nel corso della diretta del 14 marzo 2024, svelando che in Casa si è discusso a lungo su dei misteriosi biglietti che Vittorio Menozzi avrebbe lasciato a Beatrice Luzzi nelle tasche di un suo cappotto. Un filmato riassume infatti che Giuseppe Garibaldi aveva indosso questo fantomatico cappotto quando, mettendo le mani nelle tasche, ha trovato questi biglietti.

Beatrice Luzzi ha allora chiesto a Giuseppe sia del cappotto che dei biglietti al suo interno, al che lui ha fatto sapere di aver riconsegnato la giacca e di aver poggiato i biglietti su una poltrona in Casa senza però aprirli e leggerli. Peccato che poi quei biglietti non siano stati più ritrovati. Chi li ha presi dunque? Luzzi è convinta sia stato proprio Giuseppe ma lui nega.

Beatrice Luzzi svela il contenuto dei biglietti nel cappotto di Vittorio

In diretta, Alfonso Signorini è però curioso di sapere cosa contenessero quei biglietti nel cappotto di Vittorio Menozzi. Beatrice Luzzi lo spiega ma smonta ogni ipotesi: “Non c’erano scritte cose tra me e lui. C’erano in realtà scritte le scalette del TG che abbiamo fatto in Casa, e la scaletta della Radio fatta con le ragazze.”

Signorini non le crede del tutto, dunque chiede conferma a Menozzi in studio. “Io non ricordo neanche di aver messo dei fogli nel cappotto! – dice lui – Io avevo lasciato il cappotto che vedevo che veniva utilizzato da Beatrice e Federico, che sono due persone a cui voglio bene. Inizialmente in realtà ho chiesto le mie cose perché non avevo nulla in valigia. Poi vedevo che questo cappotto non tornava così l’ho lasciato a loro.” Insomma, il clamore pare sia stato molto più forte del contenuto stesso dei biglietti.

