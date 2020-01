GENE CERMAN COSA SCRISSE SULLA LUNA L’ULTIMO UOMO CHE VI SBARCÒ?/ Chi vuol esser Milionario domanda 1 milione

Chi vuole essere milionario: la risposta alla domanda da 1 milione

“Cosa scrisse sulla Luna Gene Cerman l’ultimo uomo che vi sbarcò?” Le iniziali della figlia T.D.C., questa è la risposta dalla domanda da un milione di “Chi vuole essere milionario?” L’uomo allunò non molto distante da un macigno molto grande, che studiò a lungo. Una volta tornato sulla terra confidò al suo amico Alan Bean di avere un grande rimpianto e cioè quello di non aver scritto su quel macigno il nome della figlia, allora di 9 anni, Tracy. Quel macigno divenne molto famoso per diverse fotografia. Proprio Bean aveva lasciato la Nasa per dedicarsi alla pittura, la sua vera passione, e chiese all’astronauta di fargli vedere su di un foglio come avrebbe scritto il nome della figlia. Un po’ di tempo dopo mostrò all’amico una famosa foto del masso con Tracy scritto sopra. Tra il serio e il faceto spiegò: “L’ho fatto per evitarti un altro viaggio fino a lì per farlo dal vivo ed evitare una ulteriore spesa ai contribuenti. Rivelò poi di aver scritto TDC sulla sabbia lunare.

“Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna?”, questa è la domanda da un milione di euro di Chi vuole essere milionario. Le opzioni sono: A, il simbolo della pace; B, Le iniziali della figlia; C, God bless America; D, Gene was here. Gerry Scotti apre la puntata per la prima volta dietro le quinte, visto che dopo molto tempo torna a porre la fatidica domanda da 1 milione. Enrico Remigio, dal canto suo, è sembrato piuttosto teso, soprattutto perché sa che si gioca moltissimo stasera e che la sua vita potrebbe cambiare radicalmente da domani. Prima di salire sul palcoscenico abbraccia i suoi cari, per prendere la carica e affrontare questo momento fatidico. Prima di farlo accomodare però il conduttore decide di raccontare le altre sei volte nelle quali in passato si è arrivati a questo punto nella trasmissione, con tre che hanno vinto. Lancia così le emozioni della scorsa puntata quando il ragazzo si è avvicinato a questo prestigioso traguardo. Tra sport e cucina Enrico ha davvero dimostrato di avere grandi conoscenze e anche la giusta dose di fortuna. La domanda da 300mila euro è stata quella in cui ha dovuto individuare il primo Man of the year del Time, riuscendo ad arrivare per deduzione a Charles Lindbergh. Adesso però torniamo alla domanda del milione, per capire anche quella che è la risposta.

