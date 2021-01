Zona gialla, cosa si può fare da 1 febbraio/ Lombardia e le altre: regole e divieti

La Lombardia, al pari di altre 15 Regioni italiane, torna in zona gialla da domani lunedì 1 febbraio: cambia nuovamente dal punto di vista cromatico la mappa del nostro Paese, con sole cinque Regioni che restano arancioni e il tanto temuto colore rosso che per adesso scompare: e in quella governata da Attilio Fontana c’è soddisfazione tanto che nella giornata di ieri il diretto interessato ha parlato di “riduzione delle restrizioni meritata” e della decisione annunciatagli telefonicamente da parte del Ministro della Salute, Roberto Speranza. Ma cosa si può fare in zona gialla? E quali sono le restrizioni che rimarranno comunque in vigore a livello nazionale anche per le prossime settimane? Andiamo con ordine.

“A tutti chiedo di continuare comunque a mantenere sempre alta l’attenzione continuando ad adottare comportamenti virtuosi” ha aggiunto a tal proposito lo stesso Governatore, ricordando proprio il fatto che il passaggio alla zona gialla non equivale a un ‘liberi tutti’. Infatti, resta comunque in vigore il coprifuoco dalle ore 22 della sera alle 5 della mattina, a eccezione dei noti motivi di lavoro, salute e necessità; per quanto riguarda invece gli spostamenti tra regioni in zona gialla, resta vietato questo tipo di viaggi a meno che non sussistano appunto i motivi succitati e avendo sempre con sé l’autocertificazione con cui si ha oramai una certa familiarità.

DOMANI IN ZONA GIALLA: COSA SI PUÒ FARE

Per quanto riguarda le cose che si possono fare in zona gialla, la principale novità per i cittadini della Lombardia è che ci sarà maggiore libertà per quanto concerne gli spostamenti durante il giorno con un allentamento delle precedenti restrizioni, sia all’interno del proprio Comune sia di tutto il territorio regionale; l’autocertificazione andrà mostrata comunque dopo le 22 e fino alle 5. Sul versante bar e ristoranti, questi potranno finalmente riaprire alzando la saracinesca ma non oltre ore 18 tutti i giorni: stop quindi dunque al solo servizio d’asporto, dal momento che si potrà fare colazione, brunch e pranzo seduti ai tavolini, ma anche consumare bevande e cibi nel pomeriggio ma solo fino alle ore 18 quando si attiva il servizio d’asporto; per il resto valgono le solite regole di distanziamento sociale, obbligo di mascherina e uso di gel igienizzanti.

Sul fronte degli altri negozi ed esercizi commerciali, in zona gialla si potrà accedere a questi fino alle ore 21 mentre restano invece chiusi centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi: al loro interno, tuttavia, ad essere aperte solo farmacie, parafarmacie, edicole e ovviamente i supermercati. Musei e mostre riaprono dal lunedì al venerdì, ma con ingressi contingentati. Infine sul fronte degli spostamenti per andare a trovare amici e famigliari nell’ambito della stessa regione, ci si può muovere verso una sola abitazione privata e una sola volta al dì, nel limite di massimo “due persone ulteriori rispetto a quelle ivi conviventi”, oltre ai minori di 14 anni su cui si eserciti la patria potestà e anche alle persone disabili o comunque non autosufficienti che convivono assieme.



