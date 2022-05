Cosa succede tra Gennaro Auletto e Estefania Bernal?/ “Penso tu sia venuto qui…”

Gennaro Auletto smascherato da Guendalina Tavassi: “Sei venuto qui…”

Gennaro Auletto è stato attaccato da Guendalina Tavassi. Il ragazzo è approdato da poche settimane all’Isola dei Famosi ma si è reso protagonista di uno scontro acceso con Guendalina Tavassi. Gennaro aveva deciso nella scorsa puntata di mandare in nomination Guendalina ma la sorella di Edoardo non ha apprezzato il gesto e gli ha rivolto anche una minaccia. Guendalina Tavassi ha infatti spiegato a Gennaro: “E’ stato odio a prima vista tra me e te, mi hai nominata e non ti nego che te la farò pagare”. Guendalina Tavassi ha continuato poi ad attaccare Gennaro mettendo in mezzo anche il suo aspetto fisico: “E’ proprio stupido…Non è neppure il classico ‘bello e stupido’…Per me neppure è bello, mi spiace…”.

L'isola dei famosi 2022, chi è eliminato tra Estefania, Roger, Gennaro e Luca?/ A rischio sono...

Chi però apprezza Gennaro Auletto è sicuramente Estefania Bernal. La ragazza è sempre più distante da Roger Balduino e con Gennaro è nata una bella complicità. Gennaro si è sentito accolto da Estefania e ha sentenziato: “L’accoglienza c’è stata ed è stata fantastica”. Estefania Bernal ha replicato: “Ma noi ci siamo trovati benissimo perché poi Napoli e Argentina, ciao!”. I naufraghi però malignano e pensano che Estefania non sia sincera. Guendalina Tavassi non crede neanche alle buone intenzioni di Gennaro: “Penso che tu sia venuto qui con l’idea di trovare una relazione con qualsiasi essere che respiri”.

Estefania Bernal lite con Maccarini e Roger/ Periodo difficile per la modella

Gennaro Auletto e Estefania Bernal, strategia o flirt in vista?

Ad aver scombussolato la permanenza dei naufraghi sull’isola honduregna è stato sicuramente Gennaro Auletto modello napoletano giunto da poco sull’isola più amata dagli italiani. Tuttavia, nonostante il giovane modello sia da poco arrivato, si è già attirato sia simpatie che antipatie da parte dei vari personaggi presenti, dando così immediatamente vita ad un intreccio narrativo interessante ed effervescente che potrebbe anche tradursi in evoluzioni particolari per la sorte dei naufraghi. Mentre il modello sembra avere stretto un buon legame con Nicolas Vaporidis, è interessante notare come Guendalina Tavassi non abbia minimamente una buona considerazione nei confronti del ragazzo napoletano, arrivando addirittura a definirlo come uno stupido. La ragazza, infatti, non loda neanche la bellezza estetica del modello napoletano, definendolo brutto; parole pesanti, dunque, mosse da Guendalina Tavassi che a quanto pare non si lascia scappare nessuna occasione per parlare male del nuovo arrivato. All’orizzonte, però, sembrano delinearsi situazioni interessanti e nuove: sebbene Guendalina Tavassi non nutra nessun tipo di rispetto nei confronti del giovane modello napoletano, Estefania Bernal sembra essere decisamente attratta dalla new entry sull’isola honduregna.

Edoardo Tavassi demolisce Estefania all'Isola "Hai detto caz*ate"/ "Hai preso in giro tutti"

Lui single, lei pronta a gettarsi alle spalle il passato per dare vita ad una nuova storia d’amore. Tra i due, quindi, c’é un effettivo interesse reciproco, per nulla nascosto: entrambi i concorrenti, infatti, si sono decisamente avvicinati negli ultimi tempi, dando così modo al pubblico da casa e agli altri naufraghi di fantasticare su una probabile e plausibile storia d’amore tra i due. Se da un lato, quindi, il modello italo-marocchino non ha per niente suscitato l’interesse di Guendalina Tavassi, dall’altro lato il nuovo arrivato sembra aver già fatto breccia nel cuore di varie donne, tra cui Estefania Bernal che non nasconde un reale interesse nei confronti del giovane ragazzo. Tuttavia, contrariamente a quanto si possa pensare, non è facile fare delle previsioni: Gennaro Auletto, infatti, è da poco giunto sull’isola, motivo per il quale non è ancora possibile fare delle previsioni su quella che sarà la sua permanenza sullo splendido panorama tropicale. E’ innegabile, però, che se l’interesse tra Estefania e Gennaro dovesse concretizzarsi, le cose potrebbero diventare decisamente intriganti ed interessanti da seguire a lungo termine.











© RIPRODUZIONE RISERVATA