Cosa succederà nell’ultima puntata di Don Matteo 13?/ Torna Terence Hill? Il bacio tra Anna e Marco e…

Questa sera andrà in onda il finale della serie “Don Matteo 13”. In questa ultima puntata ci saranno dei colpi di scena inaspettati che riguarderanno Don Massimo interpretato da Roaul Bova. Una donna del passato si affaccerà nuovamente nella sua vita. L’ultima puntata intitolata Dimenticando Matteo si preannuncia molto interessante. Don Massimo ha un segreto e i Carabinieri iniziano ad indagare su di lui. L’unico a credere alla sua buona fede è il Maresciallo Cecchini. Una donna misteriosa tornerà dal passato e le domande sulla vera identità di Don Massimo si moltiplicheranno. Cecchini è poi alle prese con l’organizzazione del matrimonio con Elisa. Anna invece si troverà a dover fare una scelta. Sergio è tornato e potrebbe restare con lei e Ines. Valente però si intromette nei suoi pensieri e la scelta si fa complicata e ardua.

I telespettatori della serie sono però curiosi di scoprire se Terence Hill farà ritorno nella serie. Nino Frassica in un’intervista a SuperGuida Tv aveva anticipato come l’addio di Terence Hill fosse in realtà un arrivederci. L’attore aveva rivelato: “Non può esistere con quel nome ma può esistere inserendo un nuovo prete, infatti abbiamo Don Massimo. Può continuare la storia senza di lui, ma chi vedrà la tredicesima serie scoprirà che potrebbe tornare”. L’attore, con la sua solita ironia aveva aggiunto: “Quando muore un personaggio è difficile farlo resuscitare, ci sono pochi casi come Lazzaro. Quando il personaggio resta vivo non è detto che torni. Una sua partenza può far pensare o prevedere un suo ritorno. Non si può dire, resterà un segreto per i telespettatori”.

Gli ascolti hanno continuato a premiare anche questa stagione di Don Matteo 13. All’inizio i produttori erano preoccupati considerando le critiche che erano seguite all’annuncio dell’addio di Terence Hill alla serie. L’ingresso di Raoul Bova ha però convinto il pubblico che ha continuato a manifestare affetto. Gli ascolti hanno confermato l’amore del pubblico per la storia di Don Matteo. Per Lux Vide si tratta dunque di una scommessa vinta e gli sceneggiatori potrebbero mettersi al lavoro già da subito. Nulla vieta di pensare che Don Massimo sarà presente anche nella prossima stagione vista la grande accoglienza. Lo stesso Mario Ruggeri aveva spiegato di poter pensare ad una nuova serie solo dopo aver visto gli ascolti dell’ultima puntata.

Nella puntata finale di Don Matteo 13 in onda questa sera scoccherà il bacio tanto atteso tra Anna Olivieri e Marco Nardi. In una scena dell’episodio finale i due cercheranno di chiarirsi e a quanto pare ci riusciranno visto che si lasceranno andare ad un intenso bacio. Il rapporto tra gli attori Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico è simile a quello dei loro personaggi con la differenza che nella realtà non si innamorano. I due attori infatti hanno una bellissima amicizia tanto che al Festival di Sanremo hanno condiviso lo stesso palco.











