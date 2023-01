Coscienza robotica, sviluppato prototipo/ Esperti “Nostra vita sarà in mano ai robot”

La coscienza robotica prenderà il sopravvento su quella umana? I robot arriveranno a soppiantare l’uomo e a sostituirlo del tutto nella quotidianità? Domande che, fino a qualche tempo fa, parevano appropriate unicamente per lungometraggi fantascientifici e che, invece, ora si rivelano più che mai indicate per la realtà che ci troviamo a vivere. Infatti, rivela il “New York Times”, Hod Lipson, ingegnere meccanico della Columbia University, ha parlato in un’intervista della coscienza robotica, obiettivo non così lontano dall’essere traguardato: “Questo argomento era un tabù inizialmente – ha asserito –. Ci era quasi proibito parlarne, così all’inizio ho dovuto camuffarlo, come se si trattasse di qualcos’altro”.

Poi, Lipson ha deciso di essere meno criptico nel linguaggio e di confessare lo scenario che potrebbe presto delinearsi: “Stiamo letteralmente per consegnare la nostra vita nelle mani di un robot – ha detto -. Vogliamo che queste macchine siano resistenti. Se riusciremo a creare una macchina che avrà una coscienza pari a quella umana, questo eclisserà tutto ciò che abbiamo fatto fino a questo momento. La macchina stessa potrà curare il cancro”.

COSCIENZA ROBOTICA, CHE COS’È? “ROBOT SARANNO IN GRADO DI CAPIRE COSA SONO E COSA PENSANO”

La coscienza robotica, ha continuato Lipson, è la capacità di immaginare se stessi nel futuro, specificando che i suoi robot sono progettati con l’intento di apprendere e di evolversi, proiettandosi nel domani per comprendere come rendere più efficienti le proprie prestazioni: “Alla fine queste macchine saranno in grado di capire cosa sono e cosa pensano, questo porterà alle emozioni e ad altre cose”, ha dichiarato al “New York Times”.

Nella chiacchierata con i colleghi a stelle e strisce, l’esperto ha chiarito che il suo più recente robot autocosciente è “un braccio a due articolazioni fissato a un tavolo”. Per mezzo di un algoritmo, nel giro di appena un paio d’ore, la macchina è stata capace di distinguersi dall’ambiente che la avvolgeva. Un primo, importante passo verso la coscienza robotica e verso un avvenire che rischia davvero di essere sempre più dominato dai robot.

