Jasmine Paolini non ha un fidanzato: “Ora sono single”

La campionessa del tennis che negli ultimi mesi ha fatto sognare i tifosi italiani si appresta a vivere una giornata da sogno alle Olimpiadi di Parigi 2024, comunque vada, visto che con la compagna di campo Sara Errani nel peggiore dei casi vincerà la medaglia d’argento. E con chi festeggerà Jasmine Paolini in caso di storico trionfo nella capitale francese? Sicuramente con Sara, con la famiglia e gli amici, visto che in questa fase della vita della tennista toscana non sembra esserci posto per un fidanzato, come ammesso in una recente intervista ha rivelato: “In questo momento non sono fidanzata, non ho nessuna storia sentimentale, ma penso che un rapporto se sano possa solo fare del bene” ha detto la sportiva dunque aprendo le porte del suo cuore e chissà che presto non possa scaturire qualche bella conoscenza, magari dopo aver messo al collo la medaglia alle Olimpiadi parigine.

Marcell Jacobs, chi è la moglie Nicole Daza/ I figli e le dediche social: “Il giorno più bello…"

Jasmine Paolini si è inoltre detta felice così ad ora, magari sfruttando il suo tempo libero con lo shopping, una delle sue passioni: “Ho una mia beauty routine che cerco di seguire tutti i giorni anche perché noi tenniste siamo molto esposte al sole” ha raccontato la compagna di doppio di Sara Errani alle Olimpiadi.

Mauro Nespoli alle Olimpiadi 2024: chi è la fidanzata Vanessa Landi/ La passione in comune per lo sport

Olimpiadi Parigi 2024, Jasmine Paolini fa sul serio: “Torneo che c’è ogni 4 anni”

Fin dalle ore immediatamente successive alla finale persa a Wimbledon 2024, comunque storica, Jasmine Paolini ha buttato le sue energie e attenzioni sulle Olimpiadi di Parigi 2024 e nel corso di una intervista concessa a Vogue ha sottolineato quanto attendesse questo glorioso appuntamento: “Ci sono una volta ogni quattro anni, quindi metterò il massimo impegno per per cercare di far bene, anche se non sarà facile, l’importante è avere sempre alta la voglia di lottare su ogni punto, cercando sempre di tirare fuori il meglio”.

Diretta Errani/Paolini Andreeva/Shnaider streaming video Rai: la finale! (Olimpiadi 2024 Parigi, 4 agosto)g)

Poi chissà che dopo il percorso alle Olimpiadi nella vita di Jasmine Paolini non possa scattare una scintilla anche sul piano sentimentale e magari l’arrivo di un nuovo fidanzato.