Cos’è setta Ramtha e cosa c’entra Spinello/ “Coppia suicida? Stop contatti dal 2012”

Cos’è setta Ramtha? Storia della Scuola dell’Illuminazione

Ci sarebbe l’ombra della setta di Ramtha dietro il duplice suicidio della coppia a Spinello, nel Forlivese. Paolo Neri e la moglie Stefania Platania avrebbero fatto parte in passato – ma non è chiaro se lo fossero ancora – della particolare comunità ‘new age’, almeno stando alle testimonianze raccolte dagli inquirenti. A fare chiarezza su cosa fosse nel dettaglio tale gruppo è RaiNews: Ramtha sarebbe nato negli Stati Uniti ed avrebbe adepti in tutto il mondo (circa 5000, solo in Italia sarebbero una settantina). Tale setta avrebbe profetizzato la fine del mondo il 21 dicembre 2012, sebbene tale tesi sia stata smentita dalla stessa.

Per tale ragione, all’inizio degli anni Duemila la coppia aveva acquistato una villa a Spinello e si era trasferita da Roma. Si trattava di un borgo in montagna, scelto come una sorte di base italiana dal gruppo. In merito alla storia di questa strana setta, pare che sia stata Judith Zebra Knight, pseudonimo di Judith Darlene Hampton a creare nel 1988 nei pressi di Yelm, negli Usa, la Scuola dell’Illuminazione. Non si tratta di una religione nè di una vera scuola, bensì di “un’accademia radicata nell’esperienza del sé”. Questo perché non ci sarebbero insegnanti ma l’unico è Ramtha che parla attraverso la sua guru, Knight. La donna avrebbe 76 anni e si considererebbe collegata telepaticamente Ramtha l’Illuminato di oltre 35mila anni.

Setta Ramtha, cosa c’entra Spinello e la coppia suicida

La scuola fondata dalla guru della setta Ramtha si presenta come una “accademia della mente che offre ritiri e laboratori a persone di tutte le età e culture”. Tante le attività, tra cui corsi di tiro con l’arco e la possibilità di lavorare nei campi. La Knight non parlò mai direttamente di fine del mondo bensì di molteplici transizioni della terra. Ma perché si arriva a parlare di Spinello e cosa c’entra con questa setta? Tale luogo sarebbe stato indicato come luogo sicuro in base all'”astrologia” sacra della setta. A partire dalla fine degli anni Novanta, qui si iniziarono a tenere le prime adunate della “Scuola di illuminazione” che raccoglievano adepti giunti da ogni parte del mondo. Molti italiani avrebbero iniziato a comprare casa nella zona. E così avevano fatto anche la coppia suicida.

Intanto la scuola di Illuminazione di setta Ramtha in un comunicato ha espresso il proprio dolore per la morte dei due coniugi invitando ad astenersi da pettegolezzi e speculazioni e precisando: “Paolo Neri e Stefania Platania hanno frequentato i corsi della Rse tra il 2003 e il 2012. La Rse non ha avuto contatti con loro dall’ultima volta che hanno partecipato a un seminario, dieci anni fa”, ribadendo come le voci legate alle profezie sulla fine del mondo sarebbero infondate.











