Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira/ “Capelli Zazzaroni? Pre-Tangentopoli!”

Costantino della Gherardesca a tutto campo, fra televisione, le critiche che non mancano mai e i progetti per il futuro. L’istrionico opinionista, conduttore televisivo e speaker radiofonico, impegnato nuovamente questa sera assieme a Sara Di Vaira sulla… pista di “Ballando con le stelle”, è una delle new entry certamente più in vista dell’ultima edizione del format condotto su Rai 1 da Milly Carlucci. In coppia con la sua coach di ballo, il 43enne capitolino è stato capace di beccarsi pure il minimo dei voti al suo esordio, con tanto di stroncatura da parte di Ivan Zazzaroni, ma di certo non ha perso la vena polemica e la voglia come dice lui stesso “di fare cabaret”. Basti pensare che solo qualche giorno fa il buon Costantino ha stupito tutti con una mise da granchio che definire improbabile è poco e che tuttavia ha fatto esplodere letteralmente i social. In coppia con la Di Varia, si è infatti esibito in una sorta di samba esotica che strizzava l’occhio anche al capolavoro Disney “La sirenetta” ma che, anche stavolta, è stato molto più apprezzato dal ‘pubblico’ del web che dai giudici in studio…

COSTANTINO DELLA GHERARDESCA E SARA DI VAIRA: COSA SI INVENTERANNO QUESTA SERA?

Intanto negli ultimi giorni lo stesso Costantino della Gherardesca si è concesso alle colonne di “Tv Sorrisi e Canzoni” per una lunga intervista in cui ha parlato dell’esperienza a “Ballando con le stelle” ma non solo. “Sono tanto sensibile” ha scherzato parlando delle stroncature di cui sopra e ironizzando sul giudice Ivan Zazzaroni che non capirebbe la sua arte: “Ma basterebbe guardare la sua capigliatura pre-Tangentopoli per capire che non è aggiornato”. Alla domanda se nella sua esperienza col reality Rai non stia esagerando, l’opinionista rivela di aver subito messo in chiaro con la produzione che non si sarebbe esibito in balli normali e che per lui mettere un frac sarebbe più imbarazzante che vestirsi da dea Shiva. “Milly Carlucci? Lei mi protegge, la adoro (…) è una donna di idee aperte ma anche una viaggiatrice e una sperimentatrice come me” dice Costantino rivolgendo parole al miele alla padrona di casa. E alla domanda su cosa sarebbe disposto a fare pur di vincere la risposta è netta: “Io sono disposto a tutto: l’ho dimostrato sottoponendomi a una ceretta integrale prima di dipingermi di blu”. Se non è dedizione, pur con un pizzico di follia, alla causa questa…





