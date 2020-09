Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira/ “Vinceremo!” (Ballando con le stelle)

Costantino Della Gherardesca gareggerà in coppia con Sara Di Vaira in occasione della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2020. Una coppia fortissima, almeno sulla carta, dal momento che la nota professionista è fresca di vittoria nell’ultima edizione del programma con Lasse Matberg. Le prove sono già ripartite da alcuni giorni e Costantino con Sara sono stati i protagonisti di un video caricato sul profilo social di Ballando, nel quale annunciano i loro progressi in sala prove. A prendere la parola è stato proprio il celebre volto Rai: “Lei mi sta insegnando a ballare e a vincere ovviamente!”, ha scherzato Della Gherardesca. “Ed io le sto insegnando l’espressione all’interno della televisione del 2020”, ha proseguito il concorrente, ironizzando sul modo di esporsi di Sara, “rimasta un filino a Canzonissima… meno grandi sorrisi! Non c’è nulla da ridere, stiamo attraversando un periodo di crisi”, ha commentato ancora, in tono sarcastico, il suo partner di ballo. Sui rispettivi profili Instagram non mancano i post di entrambi in occasione dell’esordio di questo sabato 19 settembre.

Costantino Della Gherardesca nonostante la fatica non ha perso il suo senso dell’ironia commentando nei giorni scorsi: “Non possiamo anticiparvi nulla ma mi sono fidato di Sara. Ho dovuto mettere la mia vita nelle sue mani, un prova intensa e fisica”.

COSTANTINO DELLA GHERARDESCA E SARA DI VAIRA: IRONICI PRIMA DI BALLANDO CON LE STELLE

C’è grande attesa per la prima performance che vedrà protagonisti sul palcoscenico di Ballando con le Stelle 2020, Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira. Alla vigilia dell’esordio la coppia ha espresso tutta la propria ansia attraverso una diretta Instagram dell’insegnante di ballo. Sara si è detta molto soddisfatta dalle prove finora compiute ma Costantino ha voluto invece puntualizzare alcuni “drammi” sopraggiunti all’improvviso proprio a pochi giorni dalla prima puntata: “Le mie gambe hanno iniziato a scricchiolare”, ha confessato. Ginocchio e caviglia destra, già messi a dura prova, hanno iniziato a destare qualche segno di preoccupazione in Costantino che però ha deciso di affidarsi totalmente alla sua compagna di avventura. La coppia ha voluto ricordare poi come poter votare via social a partire da questa sera, chiedendo ai loro follower di sostenerli: “Siamo nelle vostre mani!”. “Le nostre non saranno coreografie ma performance, non si è mai vista una cosa del genere!”, ha anticipato la ballerina Sara, “Non su Rai1”, le ha fatto eco Della Gherardesca. “Io non sto mangiando il manzo perchè porta sfortuna e la mucca è sacra”, ha proseguito la Di Vaira, che per questa avventura ha deciso di fare un fioretto come richiestole da Costantino, a dimostrazione del suo grande impegno.





