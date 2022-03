Costantino Vitagliano “Di nuovo single”/ “Mio cachet al GF Vip? 5mila euro a puntata”

Costantino Vitagliano svela il suo cachet al Grande Fratello Vip

Costantino Vitagliano, storico ex volto di Uomini e Donne, è intervenuto nuovamente ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci, nel pomeriggio di oggi, giovedì 31 marzo 2022. Quali novità ci racconta oggi Costantino? Dalle ultime indiscrezioni pare si sia avviato verso un nuovo lavoro, ma a spiegare di cosa si tratta è stato il diretto interessato che ha commentato: “Più che un nuovo lavoro e qualcosa che già facevo prima, come imprenditore. Agenzia interinale: l’Italia finalmente sta ripartendo, noi troviamo lavoro alle persone e allo stesso tempo le agenzie ci contattano per avere vari tipi di professionisti che possono essere sia dirigenti che manodopera”.

Costantino Vitagliano "Tifo per l'amore libero"/ "Ho amiche che sono qualcosa di più"

Costantino ha ammesso di aver sempre fatto molte cose nel corso della sua vita. Per il momento, dunque, niente tv, anche se non sarebbe da escludere un suo ritorno. Vitagliano ha ricordato anche gli anni delle serate in discoteca mentre sul suo possibile ritorno in televisione ha ammesso: “Ogni tanto ricevo qualche proposta ma veramente le proposte di oggi… non è più un lavoro andare in video se i cachet sono questi! Io ero abituato ad altri tipi di cachet. Io all’ultimo mio Grande Fratello Vip, il primo, prendevo 5000 euro a puntata ma parliamo che già allora erano calati. In tutto erano 10 puntate”.

Costantino Vitagliano è fidanzato?/ Ex tronista fotografato con una donna, chi è?

Costantino Vitagliano è già tornato single

Costantino Vitagliano ha ricordato gli eventi, le ospitate, agli inizi degli anni 2000, quando i compensi erano ben diversi da quelli attuali. “Durante il Covid i virologi hanno guadagnato dei bei cachet”, ha commentato, “vorrei fare il virologo!”.

Con Costantino si è parlato anche di attività fisica ed ovviamente l’ospite radiofonico ha ammesso di aver finito di allenarsi poco prima del collegamento: “Mi mantengo, i muscoli di una volta non li voglio neanche più ma voglio essere per la mia età tonico ma che mi possa anche muovere, anche perché più si va avanti con l’età e più i muscoli bisogna non gonfiarli ma allungarli. Mi piace allenarmi, la pancetta? Giuro non la voglio, se mi alzo e mi ritrovo la pancetta sopprimetemi!”. Vitagliano ha ammesso di averci sempre tenuto particolarmente alla fisicità e poi, ha svelato, con la figlia di sei anni è quasi obbligato a tenersi allenato. A proposito di amore ha ammesso: “Io sono single, di nuovo, un’altra volta. Duro poco, sei mesi e via”. Ma cosa succede in amore? “Oggi si corre, è tutto veloce, a me piacciono le donne… però vai a litigare… non posso prendere e andare via per una settimana! La mia proprietà e mia figlia e non tutte le donne accettano”.

Costantino Vitagliano “GF Vip? Ho già dato”/ “Da quando sono padre tutto è cambiato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA