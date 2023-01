Costantino Vitagliano: “Lele Mora? Un padre per me”/ “Uscivo con Beyoncé e Jay Z…”

In una lunga intervista rilasciata al “Corriere della Sera”, Costantino Vitagliano ha ripercorso i suoi anni d’oro, quelli del successo e della popolarità assoluta. L’ex tronista ha rivelato di dovere molto a Lele Mora: “Vivevo nel palazzo dove aveva la sede lui. Per anni mi ha detto: ‘Prima o poi, verrai a lavorare da me’. Verso i 26 anni, facevo il muflone a ‘Quelli che il calcio…’ e pensai che stavo diventando vecchio, allora mi feci convincere”. Dell’impero di Mora, Costantino serba ricordi positivi: “Lele per me è stato come un padre. Mi ha fatto scoprire come guadagnare, come apparire. Con lui avevo l’agenda piena per cinque anni. Mi faceva sponsorizzare da testa a piedi: portavo le mutande a vista perché mi pagavano”.

Inutile negare che i guadagni, per Costantino Vitagliano, non hanno mai rappresentato un problema, a tal punto che, per sua stessa ammissione, in quel periodo aveva appartamenti che affittava, ristoranti, pizzerie. Si regalò anche una Bentley da 240mila euro e altre auto di lusso, tra cui Ferrari e Lamborghini: “Io ho fatto esperienze vere. Gli influencer di oggi, se li lasci senza telefono, che fanno? Ho vissuto cinque anni a Madrid, Leonardo Di Caprio stava sempre nel privé con me. Sono stato a petto nudo in consolle mentre Phil Collins suonava la batteria. In Sardegna, uscivo con Beyoncé e Jay Z, mi compravo i diamanti come loro, prima dei rapper di oggi”.

COSTANTINO VITAGLIANO: “OGGI INVESTO NELLA CRIOTERAPIA E TORNERÒ IN PRIMA SERATA SU RAI UNO”

Ad oggi, Costantino Vitagliano possiede un negozio e alcuni appartamenti, ma non riesce a tenere a freno la sua fame di novità e la volontà di lanciarsi in nuovi progetti, tanto che – come ha detto al “Corriere della Sera” – “sono socio e testimonial di centri di crioterapia e ne sto aprendo uno mio a Milano. La crio è il futuro: fa bene a osteoporosi, cellulite, invecchiamento… L’altro giorno sono andato a meno 180 gradi in tre minuti, la pelle è diventata un’altra. Poi faccio sfilate, presento eventi”.

E la televisione? Può essere ancora considerata casa sua oppure no? “Farò una prima serata Rai – ha affermato Costantino Vitagliano –. Per il resto, non ci vado perché ormai pagano poco”.











