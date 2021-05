Costanza Caracciolo, compagna Bobo Vieri/ “Non vogliamo fare un terzo figlio”

Costanza Caracciolo è la compagna di Bobo Vieri, il grandissimo campione di calcio. Un grande amore quello nato tra l’ex velina di Striscia La Notizia e l’ex bomber dell’Inter che oggi sono felicemente sposati e sono genitori di due splendide bambine di nome Stella e Isabel. Nella loro vita però non sono mancati i momenti di difficoltà e di grande dolore, come quando la coppia si è ritrovata a dover affrontare un aborto spontaneo durante la prima gravidanza della ex velina.

La Caracciolo, ospite di Adriana Volpe a “Ogni mattina”, ha raccontato il grande dolore di quella perdita che l’ha segnata nel profondo. “Mi sono arrivati messaggi doppi, auguri e mi dispiace… È un trauma, un dolore immenso, mi vengono i brividi al pensiero” – ha detto la ex velina che è felicemente innamorata e lega all’ex campione su cui ha detto: “ci siamo completati, avevo bisogno di uno come lui e lui di una come me”. Oggi sono marito e moglie e hanno avuto due figlie e al momento per il momento nessuno dei due sta pensando di allargare la famiglia: “non abbiamo intenzione di farne un altro, due figli volevamo”.

Costanza Caracciolo: la gravidanza e il matrimonio con Bobo Vieri

Costanza Caracciolo, intervistata da dilei.it, ha raccontato come è stata la sua gravidanza ai tempi del Coronavirus. “Tutti mi dicono che sono stata estremamente coraggiosa, ma non avevo alternative” – ha esordito la ex velina di Striscia La Notizia che ha aggiunto – “è andata benissimo, nonostante avessi un ricordo per niente piacevole del parto: il primo era stato un trauma perché mi hanno fatto un cesareo d’urgenza, dopo due giorni di induzione. Per di più, questa volta ero completamente sola, Christian mi ha lasciata il mercoledì e ci siamo rivisti il sabato, i parenti non potevano venire, gli amici nemmeno e non avevo più neanche il telefono. Perciò alla fine l’ho presa con filosofia, ed è stato un parto davvero stupendo”.

Poco dopo la gravidanza, Costanza Caracciolo e Bobo Vieri hanno deciso di sposarsi, ma la cerimonia è stata molto privata e semplice come ha raccontato la ex velina: “non è stata una decisione a tavolino, siamo molto naturali in questo senso. Un giorno siamo andati ad informarci e il primo giorno disponibile l’abbiamo prenotato. Non c’è proprio niente dietro, nessuna tattica: se l’avessimo organizzato troppo, forse non l’avremmo neanche fatto”.



