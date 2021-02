COSTANZA CARACCIOLO, DURO SFOGO SU INSTAGRAM/ “Non giudicate me e Bobo Vieri”

Costanza Caracciolo torna in tv come ospite de I Soliti ignoti di Amadeus. In occasione della sua partecipazione la ex velina di Striscia La Notizia ha risposto ad alcune domande della social intervista. Dalla bevanda preferita: “champagne rose” alla sua idea di felicità che ha descritto così “la libertà”. Non solo alla domanda “cosa hai provato quando hai percepito la tua popolarità?”, la compagna di Bobo Vieri ha risposto: “mi è sembrato tantissimo e ancora oggi mi stupisco quando le persone mi riconoscono per strada nonostante siano passati 12 anni”. Tra le altre domande: “cosa non deve mancare mai nel tuo armadio?” con risposta “una t-shirt bianca”, mentre parlando del momento televisivo più bello ha risposto “all’inizio della mia carriera”. La ex velina ha parlato anche dei progetti per il futuro: “sono molto impegnata con la mia bambina, quando loro me lo permettono vediamo” in fine ha condiviso un consiglio per chi vuole fare tv “avere pazienza non si può pretendere di arrivare subito e fare qualcosa. A volte ci vogliono tanti e tanti anni e forse il mio anno deve ancora arrivare”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Costanza Caracciolo, duro sfogo su Instagram: “basta giudicare me e Bobo Vieri”

Costanza Caracciolo ha catturato subito l’attenzione dei telespettatori a I Soliti Ignoti di Amadeus, ma nelle ultime ore aveva fatto parlare già di sé. Sui social, infatti, ha pubblicato delle storie in cui è tornata sulla sua decisione di coprire il volto delle figlie nelle foto che pubblica in Rete. «Ho deciso di proteggere perlomeno adesso le mie bambine», la premessa della compagna di Christian Vieri. Ciò nasce dal fatto che riceve continuamente critiche dagli utenti per questa scelta, sua e di Bobo. «Se io pubblico le foto con le mie figlie coperte o meno, cosa vi cambia? Perché devo ricevere messaggi di gente ignorante che mi rompe dicendo che è meglio non pubblicare la foto?», lo sfogo dell’ex velina di Striscia la Notizia.

«A me cambia, a voi noi, quindi non capisco perché vi permettete di giudicarmi, mentre io non lo faccio. Se ad esempio da domani le volessi pubblicare liberamente, non dovreste comunque giudicarmi, come io non faccio con gli altri», ha proseguito Costanza Caracciolo su Instagram questo pomeriggio.

COSTANZA CARACCIOLO E LA DECISIONE CON BOBO VIERI…

Costanza Caracciolo ha chiesto quindi rispetto per la sua scelta e quella del compagno Bobo Vieri. «Che senso hanno i vostri commenti? Vi chiedo di rispettare le scelte dei genitori», ha detto su Instagram. Poi ha precisato ai followers che non sono obbligate a seguirla e ha precisato che il fatto che sia un personaggio pubblico non implica il dover accettare tutti i commenti che si ricevono, soprattutto se riguardano la sfera personale. Si tratta in effetti di una vecchia polemica, che evidentemente non si è mai spenta, se oggi l’ex velina di Striscia la Notizia è costretta a tornare sulla vicenda. E lo ha fatto con toni netti e decisi, nella speranza di chiudere una volta per tutte questo capitolo, ma al tempo stesso nella consapevolezza che non tutti possano comprendere la sua scelta. Del resto, non è una prerogativa, lo è invece il rispetto, che non deve mancare in nessuna occasione. E almeno questo gli utenti che popolano i social dovrebbero impararlo.

