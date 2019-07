Costanza Caracciolo, dedica a Bobo Vieri/ “Sei giocoso e frivolo ma chi ti conosce..”

Un compleanno da festeggiare insieme come coppia e come una famiglia adesso che a legarli c’è la loro bambina, Costanza Caracciolo e Bobo Vieri appaiono sorridenti e felici ma lei, in particolare, ha voluto usare i social per una dedica speciale. In occasione del 46esimo compleanno del suo compagno e padre di suo figlio, l’ex velina ha messo insieme i suoi pensieri su di lui, una persona che molti giudicano come “frivolo” solo per il suo essere giocoso, ma che in pochi conoscono davvero. Dietro la sua corazza c’è un grande cuore e tanto basta per far innamorare quelli che gli sono accanto e che riescono a conoscerlo davvero: “Molte persone non ti conoscono e a volte si basano solo sul tuo lato giocoso e frivolo che spesso mostri, altre non ti sopportano proprio, ma alla maggior parte Regali gioia e sorrisi quotidianamente, e poi diciamolo pure, quando decidi di far brillare qualcuno o qualcosa, ci riesci in modo incredibile“.

LA DOLCE DEDICA DI COSTANZA CARACCIOLO A BOBO VIERI

Il discorso si sposta poi sugli importanti progetti che Bobo Vieri ha accolto e preso sotto la sua ala in questi anni portando a casa sempre successi incredibili. Alla fine, però, Costanza Carracciolo ammette anche che non è perfetto, anzi: “Come tutti hai “qualche difetto”, e chi ti conosce, sa bene di cosa parlo, starti accanto non è poi così facile, maaaaa non potevo avere di meglio accanto, uomo e oggi padre dolce e premuroso“. Al grido di “caro amore mio”, l’ex velina mette in chiaro che lei è davvero orgogliosa di lui, della persona che è e di come si fa in quattro per tutti ed è convinta che sarà un ottimo esempio per la loro bambina: “Sei un esempio Chris, per tutti, e mi dispiace che non tutti possono avere la fortuna di conoscere davvero l’uomo che sei, ma, una cosa è certa, tua figlia sarà molto orgogliosa del padre che ha, per quello che hai fatto, che fai e che sono sicura farai ancora, perché chi ti ferma a te??? (Niente e nessuno) Ti auguro il meglio, sempre! Tua #cocopops #loveyou“. A quanto pare Bobo Vieri ha messo insieme una grande famiglia in questi anni e da loro gli arrivano i sinceri auguri proprio come dai suoi fan.

Ecco il post integrale della Caracciolo su Instagram:





