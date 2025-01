Dopo la fine della sua storia d’amore con Lulù Selassié, che aveva conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip nel 2021 e con la quale aveva condiviso una relazione durata qualche mese, ha trovato nuovamente la serenità al fianco di un’altra ragazza. La nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo si chiama Costanza e non è un personaggio famoso e noto della televisione o dei social. La ragazza, infatti, è particolarmente riservata e a far innamorare Manuel è stata proprio la sua normalità. I due si sono conosciuti per caso, grazie ai social: lui l’ha notata su Tik Tok, guardando un video ironico nel quale lei spiegava quanto per un romano fosse complicato parlare il dialetto toscano. La ragazza, infatti, è romana ma vive a Firenze, dove storia.

“Mi ha fatto ridere fino alle lacrime e mi sono detto: “La devo conoscere”. Così le ho scritto” ha spiegato Manuel. I due si sono così conosciuti: dopo il messaggio di Bortuzzo, infatti, lei gli ha risposto ed è iniziata così una conversazione. Costanza, però, era fidanzata e per questa ragione al momento i due sono rimasti amici. Poco dopo, però, la sua relazione è finita e quando è tornata a Roma, si è incontrata proprio con il nuotatore. Da quel momento tra loro è nato qualcosa di importante: “Ha iniziato a venirmi a trovare a Roma, nei weekend. È venuta una volta, due volte e poi è venuta sempre” ha spiegato Manuel Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo, l’amore con la nuova fidanzata Costanza: “Sensazione di libertà”

La nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo e il nuotatore hanno fatto una fuga romantica pochi mesi dopo aver cominciato la loro relazione. Si sono infatti dedicati un viaggio alle Seychelles, per passare insieme qualche giorno di amore e relax. “Poteva essere presto, ma il nostro è sempre stato un rapporto super sincero. Sa tutto di me, posso dirle tutto. E questa sensazione di libertà mi ha fatto sentire che era possibile” ha raccontato il nuotatore. La vacanza passata insieme non ha fatto altro che rafforzare l’amore tra i due, che hanno saputo rispettare ognuno l’uno lo spazio dell’altro.