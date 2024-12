Manuel Bortuzzo ha ritrovato l’amore dopo la complicata fine della relazione con Lulù Selassiè, accusata di stalking nei suoi confronti. La nuova fidanzata del nuotatore si chiama Costanza, e insieme hanno appena trascorso una romantica vacanza alle Seychelles. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, in cui si è rifiutato di parlare delle polemiche con la Selassiè, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato di essere di nuovo innamorato, condividendo alcuni dettagli della loro storia: da come si sono conosciuti alla recente fuga romantica. “Con Costanza ho ritrovato l’amore”, ha detto Bortuzzo. Ma, chi è esattamente questa giovane ragazza che ha fatto di nuovo battere il cuore del campione paralimpico?

Costanza Di Stefano, la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo, è una giovane studentessa romana iscritta allo IED di Firenze. La coppia si è conosciuta su TikTok, dove Manuel, colpito da lei, ha deciso di contattarla inviandole un messaggio. “La scorsa estate ero su TikTok e ho visto un video dove c’era lei con un’amica. Costanza è di Roma, studia a Firenze e spiegava quanto fosse difficile parlare il dialetto toscano per un romano. Mi ha fatto ridere fino alle lacrime e mi sono detto: ‘La devo conoscere’. Così le ho scritto”, ha spiegato Manuel su Chi.

Inizialmente, Costanza non credeva fosse davvero lui ad averle scritto. Tra l’altro, ai tempi, era ancora fidanzata con un altro ragazzo. “Era in vacanza con le amiche e pensava che mi fossi sbagliato. Poi mi ha risposto e abbiamo iniziato a scherzare. Non sapevo che fosse fidanzata. Poi la sua relazione è finita per motivi che non dipendevano da me e ha iniziato a venirmi a trovare a Roma, nei weekend”, ha spiegato Manuel Bortuzzo ai microfoni di Chi. Da lì, Manuel e Costanza si sono follemente innamorati, trovando una connessione unica nel giro di pochi mesi.

Dopo la tormentata relazione con Lulù Selassiè, attualmente al centro di un processo per stalking nei suoi confronti, Bortuzzo sente di aver trovato finalmente una ragazza che lo fa sentire libero e rispetta i suoi spazi. “Sa tutto di me, posso dirle tutto”, ha raccontato il nuotatore. Neanche la convivenza a tempo pieno durante la loro vacanza alle Seychelles pare aver intaccato il loro rapporto, che è più forte che mai. La stessa Costanza aveva paura che, dopo questo viaggio, lui si sarebbe stancato di lei. “Invece è stato stupendo perché abbiamo rispettato gli spazi dell’altro anche su un’isola“, ha spiegato Bortuzzo.