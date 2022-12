COUNTDOWN CAPODANNO 2023, DIRETTA LIVE: QUANTO MANCA?/ L’anno nuovo si avvicina…

Il countdown di Capodanno 2023 e la sua diretta live ci portano rapidamente nell’ultima ora del 2022. Gli ultimi 60 minuti dell’anno possono essere impiegati per effettuare un’analisi delle cose positive e di quelle negative che si sono vissute negli ultimi 365 giorni, con il proposito di migliorare le cose che arrecano maggiori problematiche alla propria esistenza e di mantenere quelle che, invece, contribuiscono a renderla speciale.

Oppure, se siete ancora a tavola per il cenone con amici e parenti, potreste dedicarvi a una sorta di gioco, nel quale ognuno, in 5-10 minuti, racconta l’aneddoto più divertente che l’ha visto protagonista nel 2022 e scrive su un bigliettino il proprio desiderio per il 2023 (in forma anonima). Alla mezzanotte, poi, dopo gli auguri e i brindisi, potrete aprire i bigliettini e, sempre in forma anonima, leggere i sogni dei vostri commensali e commentarli insieme a loro. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

COUNTDOWN CAPODANNO 2023: UN ALTRO ANNO SI CHIUDE, TRA GUERRA E CRISI

L’attesissimo countdown di Capodanno 2023 è sempre più vicino! L’anno che ci lasciamo alle spalle è stato segnato, dopo la crisi dovuta alla pandemia, dalla guerra in Ucraina che ha progressivamente sconvolto quelli che sembravano essere degli stabili equilibri tra le nazioni. L’Europa è piombata nella crisi energetica che ha portato con sé anche un’importante crisi economica. In ultimo, l’Europa si trova ora a fronteggiare la più grossa ondata migratoria dal 2015, fatto che ha sconvolto anche gli equilibri interni all’Unione Europa.

Insomma, la speranza è che al termine del countdown di Capodanno 2023 si possa finalmente vivere un anno all’insegna della tranquillità e della spensieratezza, ragione per cui abbiamo deciso di seguirlo con tutti voi lettori de ilSussidiario.net! Sintonizziamo allora gli orologi e nel caso non ci fidassimo e volessimo essere certi di seguire il giusto countdown di Capodanno 2023, sintonizziamo il televisore su Rai 1 per la trasmissione L’anno che verrà. Prepariamo, dunque, le bollicine, scaldiamo le braccia per stringere forti tutte le persone che abbiamo attorno e tiriamo fuori botti e stelline luminose, perché è quasi ora di accogliere il 2023 e non dobbiamo certo farci trovare impreparati!

COME SEGUIRE IL COUNTDOWN CAPODANNO 2o23

Insomma, è ora di seguire con attenzione il countdown di Capodanno 2023, che potrete seguire in diretta su questo sito! In alternativa, su Rai 1 troveremo la seguitissima ed apprezzatissima diretta di Carlo Conti, L’anno che verrà, con numerosi ospiti presenti sul palco, allestito quest’anno in Piazza IV Novembre a Perugia! Umberto Tozzi, Raf, i Ricchi e Poveri, ma anche Iva Zanicchi e i Modà sono pronti ad accompagnarci fino a pochi secondi prima della mezzanotte, per festeggiare l’anno nuovo in compagnia di casa Rai! Se, invece, non fosse possibile seguire la diretta di Rai 1, però, il countdown di Capodanno 2023 si potrà seguire anche in numerosi altri modi! Per esempio esistono siti ed applicazioni appositi per seguire il più preciso dei countdown di Capodanno 2023.

Dove verrà accolto prima il 2023?

Mentre attendiamo pazientemente che il countdown di Capodanno 2023 giunga allo 0, indicando l’arrivo di un nuovo anno che speriamo essere gioioso, ecco una piccola curiosità sulla fine dell’anno. Per via della questione del fuso orario, non in tutte le parti del mondo l’anno nuovo arriva contemporaneamente e il primo Paese ad accoglierlo sono le isole Tonda e Samos a Kiribati. Tocca subito dopo alla Nuova Zelanda, all’Australia, al Giappone ed alla Cina. Subito dopo, toccherà poi all’India e alla Russia, mentre dopo l’Italia e il resto d’Europa spetterà a Gran Bretagna e Portogallo stappare lo spumante. Infine, mentre da noi farà mattina, New York si illuminerà a giorno per l’anno nuovo, seguita dalle Hawaii e dall’Alaska che chiude definitivamente i festeggiamenti!

IL COUNTDOWN CAPODANNO 2o23: L’ORA ESATTA