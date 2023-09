Cricca e Isobel Fetiye Kinnear, come Lady Gaga e Bradley Cooper/ Web in tilt per gli ex Amici: la reunion

Amici 22 di Maria De Filippi, Cricca e Isobel Fetiye Kinnear si ritrovano sullo stesso palco: la reunion incanta

Cricca e Isobel Fetiye Kinnear emozionano il fandom congiunto conquistato anche grazie alla lovestory avviata ad Amici 22 di Maria De Filippi, con una live performance che li consacra come i “new Bradley Cooper e Lady Gaga”.

Proprio come gli attori e musicisti protagonisti nella pellicola cult, Bradley Cooper e Lady Gaga, gli ex Amici 22 e ritrovati “lovers” registrano una romantica performance live sulle note di Shallow, singolo estratto dalla sound-track dell’emozionante A star Is Born.

Una live session che, come testimonia un video andato virale su Instagram, vede la ballerina australiana aggiungersi ai vocals e accordi del cantante e musicista Giovanni Cricca, dando così vita ad un duetto dalla magica alchimia. Un magic Moment da cui trapela il ritorno di fiamma tra i due giovani talenti dopo l’inizio e la fine della lovestory avviata al talent show condiviso, all’edizione di Amici 22 di Maria De Filippi.

Web in tilt, per la reunion di Amici 22

E com’era prevedibile che accadesse, le immagini del duetto sono ora virali in rete, in un tripudio di interazioni di eccitazione del joint-fandom della coppia di Amici 22, che si registrano sui social network.

L’occasione della reunion, come si rileva in una ricerca della sottoscritta penna su Il sussidiario.net, si registra al concerto di Cricca previsto nel corrente mese di settembre 2023 a Faenza. Questo, con il cantautore emiliano che avrebbe invitato la a quanto pare ritrovata fidanzata australiana a prendere parte al suo live show, per poi registrare il duetto tanto atteso con l’amata, a conferma che l’amore nato tra i banchi di Amici 22 prosegue a gonfie vele, sul palco così come nella vita.

Un amore vero, che supera anche la separazione della stessa coppia, un idillio da film, come quello di Bradley Cooper e Lady Gaga. E intanto, per la quota ex Amici Akas7even di Amici 22 raggiunge un nuovo traguardo allo Stadio Diego Armando Maradona della amata città di Napoli.











