Cristel Carrisi, la carriera nella musica e lo speciale matrimonio con Davor Luksic

Nel corso della sua vita Al Bano ha messo al mondo insieme a Romina Power la figlia Cristel Carrisi, venuta al mondo nel 1985 nella terra di origine del cantante, Cellino San Marco. E dal papà Cristel Carrisi è riuscita a ereditare anche il talento e la professione, visto che è divenuta cantante uscendo con il suo album d’esordio nel 2005 ad appena vent’anni. Qualche anno più tardi, nel 2018, ha deciso invece di annunciare a sorpresa il suo ritiro dalle scene per via delle eccessive critiche ricevute negli anni, per via della sua famiglia.

La giovane Cristel Carrisi nel 2016 ha fatto parlare di se per via del suo matrimonio con Davor Luksic, milionario croato e cileno discendente di una delle famiglie più ricche del Sud America, le loro nozze sono ricordate come uno degli eventi più maestosi degli ultimi anni, con invitati anche dal mondo dello spettacolo italiano come Mara Venier e il compianto Toto Cutugno.

Loredana Lecciso, rapporto complicato con Cristel Carrisi?

Nel corso degli anni si è vociferato di un rapporto complesso tra Cristel Carrisi e Loredana Lecciso, compagna storica di Al Bano che non avrebbe mai goduto di particolare sintonia con la donna, almeno secondo quanto ricostruito in varie occasioni. Ma stando alle affermazioni di Loredana Lecciso le cose non starebbero proprio così: “La stampa ha un pochino esagerato, le cose sono molto più tranquille, quello è un momento loro. Io ho rispettato gli equilibri della mia famiglia, a cui tengo tanto e che non voglio scalfire di una virgola” le parole della storica fidanzata di Al Bano.

Loredana Lecciso ha parlato di un affetto reciproco con la figlia di Al Bano, chiarendo: “Io non ho nulla contro nessuno, loro sono le sorelle delle mie figlie e ragazze che ho visto crescere, e nutro per loro affetto”. Polemiche dunque respinte riguardo al legame tra Cristel Carrisi e Loredana Lecciso, ma sarà davvero così?