Cristian Di Carlo: “Nicole Santinelli? Preso per cu*o”/ “A Uomini e Donne…”

Cristian Di Carlo e l’addio al trono di Nicole Santinelli a Uomini e Donne

Cristian Di Carlo è stato un corteggiatore di Nicole Santinelli con cui sembrava potesse nascere qualcosa. Tuttavia, dopo il biglietto gate che ha coinvolto la tronista di Uomini e donne e il corteggiatore Andrea, Cristian ha deciso di non tornare più in trasmissione. Decisione che Nicole ha accettato avendo scelto di non andare da lui per convincerlo a tornare in trasmissione. Dopo l’addio al dating show di canale 5, l’ex corteggiatore ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Lollo Magazine di Lorenzo Pugnaloni raccontando di essersi sentito preso in giro dalla tronista.

“Ho deciso di andare via sostanzialmente perchè mi sono sentito preso per il cu*o e ho visto da parte sua un comportamento contrario a quelle che erano le caratteristiche e gli obiettivi nella costruzione di una relazione che lei, inizialmente, millantava di avere/cercare, primo su tutti la coerenza“, ha detto l’ex corteggiatore.

Cristian Di Carlo: “Ecco chi sarà la scelta di Nicole”

Prima di lasciare definitivamente la trasmissione, Cristian ha fatto un’ultima esterna con Nicole portandola in un luogo importante della sua infanzia. Esterna che non è stata mandata in onda, ma che Cristian definisce “bellissima”. Nonostante sperasse di poter continuare il suo percorso, oggi, l’ex corteggiatore è sicuro della scelta fatta e su quello che sarà il corteggiatore che sceglierà la tronista, non sembra avere molti dubbi.

“Probabilmente Andrea sempre che non si sputtani prima con qualche altro giochetto scorretto e subdolo stile bigliettino”, ha concluso Cristian. La previsione dell’ex corteggiatore sarà cosretta? Lo scopriremo quando arriverà il momento della scelta di Nicole.

