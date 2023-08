Cristian Forti, il nuovo tronista di Uomini e Donne è già fidanzato?/ Spunta la segnalazione, lui replica

Cristian Forti, il nuovo tronista di Uomini e Donne è già fidanzato?

Inizio turbolento per i nuovi tronisti di Uomini e Donne, finiti sin da subito nel mirino del web. Cristian Forti e Brando, secondo le segnalazioni che in poche ore hanno fatto il giro del web, sarebbero già fidanzati. E se Brando al momento silenzia, Cristian ha invece deciso di replicare alle insinuazioni che lo riguardano.

A scatenare i sospetti sul tronista romano un messaggio ricevuto da Daianira Marzano e da lei poi reso pubblico su Instagram. Questo recita: “Ciao, io conosco il nuovo tronista e la sua ex fidanzata (anche se sinceramente per me sono ancora fidanzati). So che sono stati a Lampedusa a inizio agosto e sono stati visti in atteggiamenti intimi, si baciavano e si abbracciavano.” Nel messaggio si legge poi: “Stanno o stavano insieme da 4 anni e mi sembra assurdo come una persona possa fare una cosa del genere, sicuramente solo per notorietà“. Deianira ha quindi commentato: “Ragazzi ho visto la foto ed è dell’otto agosto. Certo, ora potrebbe essere single, ma è tutto così strano.”

Cristian Forti rompe il silenzio e risponde alla segnalazione sul suo conto

Cristian Forti ha deciso di non rimanere in silenzio. Con un lungo post, il tronista di Uomini e Donne ha risposto alla segnalazione, chiarendo come stanno le cose. “Per partecipare a Uomini e Donne sia come corteggiatore che come tronista bisogna essere single e io lo sono. Ho visto foto sul web di me e la mia ex ragazza con i volti oscurati. Io quella foto ce l’ho così come l’ha anche la mia ex. – ha spiegato – È una foto fatta a Lampedusa. Una vacanza comprata e quindi pagata ancora quando stavamo insieme. Né io né lei siamo milionari e quindi nessuno dei due ha rinunciato.”

Il 22enne ha concluso dicendo: “Tra me e la mia ex fidanzata c’è stato soltanto un bacio a stampo durante un’escursione. Detto questo lei è la mia ex e io il suo ex e seduto sul trono ci sono io e sono single. Io e la mia ex ci siamo lasciati i primi di aprile (2023), e la vacanza è stata comprata e pagata a febbraio (2023)”. Di certo scopriremo di più sulla sua sorte a Uomini e Donne con le anticipazioni della nuova registrazione del 28 agosto.











