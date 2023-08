Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 28 agosto 2023/ Nuovi tronisti a rischio? Scontri e prime esterne

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione del 28 agosto 2023: guai in arrivo per i tronisti Brando e Cristian?

Oggi 28 agosto 2023 i protagonisti di Uomini e Donne tornano in studio per una nuova registrazione. Viene recuperata infatti oggi la registrazione saltata la scorsa settimana, che avrebbe dovuto dare spazio alle prime esterne dei nuovi tronisti. Ed è proprio di loro che si parlerà, probabilmente, sin dall’inizio delle riprese di oggi. Questo perché a poche ore dalla loro presentazione si sono già diffuse voci che vorrebbero i tronisti Brando e Cristian già fidanzati.

La nuova registrazione potrebbe dunque aprire un’ampia parentesi su entrambi, chiarendo la loro posizione e, nel caso peggiore, Maria De Filippo potrebbe arrivare a silurare uno dei due o addirittura entrambi.

La seconda registrazione di Uomini e Donne promette dunque grandi colpi di scena. Se Cristian e Brando rischiano il posto, Manuela Carriero dovrebbe aver già tenuto le prime esterne; come saranno andate? Chi avrà colpito l’ex di Luciano Punzo?

Spazio poi ai protagonisti del trono Over. Nel corso della prima registrazione non sono mancati scontri, oltre a qualche ritorno in studio. Chi invece non è tornato è Armando Incarnato, che potrebbe aver deciso di chiudere con Uomini e Donne. La conferma potrebbe arrivare proprio oggi, qualora il cavaliere fosse nuovamente assente in studio. Stessa cosa vale per Riccardo Guarnieri, anche lui grande assente del ritorno in studio. Sarà anche il suo un addio? Non è infine da escludere la presenza in studio di nuovi ospiti: dopo le tre coppie di Temptation Island 2023 presenti la scorsa settimana, potrebbe toccare alle quattro coppie mancanti raccontarsi.

