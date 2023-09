Cristian Forti, prima esterna con Martina a Uomini e Donne/ Un bagno in piscina rifiutato e…

Cristian Forti, esterna con Martina a Uomini e Donne

Prime esterne per i nuovi tronisti di Uomini e donne. Dopo la lite tra Tina Cipollari ed Elio Servo, Maria De Filippi fa sistemare quattro sedie al centro dello studio mandando in onda prima l’esterna di Brando con Beatriz e, poi, quella di Cristian Forti. “Avete scelto due ragazze diverse, bravi”, osserva Maria De Filippi notando le scelte dei tronisti. In esterna, Martina si racconta parlando anche di alcuni dettagli privati della sua vita e soffermandosi sul rapporto speciale con la nonna emozionandosi e colpendo anche lo stesso Cristian.

In studio, sia il tronista che la corteggiatrice confermando di essersi trovati bene e di voler continuare a portare avanti la conoscenza. Tutto molto bene tra i due tranne un bagno in piscina e a raccontare tutto è stata Maria De Filippi.

Il retroscena sul mancato bagno in piscina tra Cristian e Martina

La puntata trasmessa oggi, lunedì 11 settembre, è stata registrata quando a Roma le temperature erano molto alte. Maria De Filippi, così, spiega che, durante l’esterna, Martina ha chiesto a Cristian di fare un bagno in piscina svelando, però, il rifiuto del tronista. “Non se l’è sentita perché ha pensato che fosse troppo presto, ma non credo che la richiesta di Martina avesse chissà che fine. Con 35 gradi, trovo normale fare un bagno in piscina, poi non so come sei abituato a fare il bagno in piscina”, scherza la De Filippi facendo notare come la grandezza della piscina avrebbe garantito comunque una certa distanza tra loro.

“Cristian ma ti comporti così anche fuori o la fai solo qui?”, chiede Gianni Sperti. “Io sono così poi ci sarà modo di fare il bagno in piscina in futuro”, risponde il tronista.

