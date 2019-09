Cristian Imparato, annuncio a Pomeriggio 5?/ “Settembre profuma di novità”

Cristian Imparato è pronto ad annunciare ai fans tutte le novità che lo attendono. Il cantante, dopo la parentesi del Grande Fratello 2019, è tornato a cantare ed oggi, ospite di Pomeriggio 5, preannuncia succulente anticipazioni su quello che potrebbe essere il proprio futuro. “Mi raccomando, tutti connessi su canale 5 perchè, chiaramente sarà un talk televisivo dove si parlerà di alcune cosucce che, credo, vi interesseranno”, spiega su Instagram Stories. Il cantante non aggiunge altro anche se precedentemente aveva annunciato: “settembre porta novità”. Cristian, dunque, ai microfoni di Barbara D’Urso, svelerà importanti novità sentimentali o professionali? Ufficialmente single dopo la fine della sua ultima storia, l’ex gieffino avrà trovato nuovamente l’amore?

CRISTIAN IMPARATO A POMERIGGIO 5: “DOPO IL GRANDE FRATELLO SONO INGRASSATO DI 7 KG”

L’esperienza vissuta nella casa del Grande Fratello 2019 non ha aiutato Cristian Imparato. A confessarlo è stato il cantante che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Gay.it, ha spiegato: «Alcuni montaggi hanno fatto uscire un Cristian diverso contribuendo, così, ad alimentare una certa avversione nei miei confronti». Il cantante, però, difende Barbara D’Urso: «Prima di entrare le avevo chiesto di preservare una parte del mio passato e lei ha rispettato il mio desiderio». Anche dal punto di vista fisico, le settimane trascorse nella casa di Cinecittà sono state faticose al punto che, uscito dalla casa, per la gioia, ha messo su ben sette kg come confessa sui social: “ho preso 7 kg da quando sono uscito dalla casa. Sono sempre magro, però ho preso quei sette kg di felicità e di gioia”, conclude.

