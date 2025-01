Jane Alexander, oggi felice al fianco del compagno Gianmarco, in passato è stata sposata per alcuni anni con Cristian Schiozzi, conosciuto sul set di Elisa di Rivombrosa nel 2003. Lì, Jane recitava nei panni di Lucrezia Van Necker Beuville, mentre Cristian era impegnato come segretario di produzione: tutt’ora lavora nel mondo del cinema, dietro le quinte. I due si sono innamorati e presto sposati, mettendo al mondo anche un figlio, Damiano, che dopo la separazione è rimasto con la mamma.

Parlando del suo rapporto con l’ex marito Cristian Schiozzi, Jane Alexander tempo fa ha raccontato: “In dieci mesi di tempo sono riuscita a conoscerlo, poi a innamorarmi e infine anche a rimanere incinta”. Dopo aver messo la parola “fine” sul matrimonio con Cristian, Jane Alexander ha affrontato un momento tutt’altro che semplice: la fine di quel rapporto le aveva infatti strappato via la voglia di vivere che fortunatamente le ha restituito proprio Damiano, il suo bambino.

Chi è il direttore di produzione Cristian Schiozzi, ex marito di Jane Alexander

Jane Alexander e Cristian Schiozzi si sono separati poco dopo la nascita di Damiano, il figlio nato nel 2003, dopo che l’amore era scoppiato sul set. Nonostante il rapporto tra loro due non sia durato, Jane non ha mai nascosto che Cristian è stato ed è tutt’ora un ottimo padre per Damiano, che però è rimasto con lei e questo non ha fatto altro che fortificare il loro rapporto. Poco dopo essersi conosciuti, Cristian e Jane hanno messo al mondo un bambino, Damiano. La decisione è arrivata per un motivo ben preciso e ragionato.

“Mio padre era molto malato: allora ho chiesto allora a Cristian se voleva avere un figlio con me perché volevo che mio padre conoscesse un nipote prima di morire” ha rivelato l’attrice, spiegando dunque che il bambino è arrivato subito proprio perché aveva il desiderio di farlo conoscere al papà, morto proprio sei mesi dopo la nascita di Damiano. Oggi Cristian Schiozzi fa il direttore di produzione.