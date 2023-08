Cristian Totti criticato sui social dopo il debutto con la maglia del Frosinone/ “In evidente sovrappeso…”

Cristian Totti, l’emozione del debutto con il Frosinone “rovinata” dagli haters

Per i più nostalgici sembrerà ieri quando Francesco Totti disegnava traiettorie sul rettangolo di gioco, goal da cineteca e prestazioni da incorniciare. A prendersi la scena oggi è però suo figlio Cristian, che a pochi giorni dal suo passaggio dalla Roma al Frosinone ha siglato il tanto atteso debutto. Il figlio d’arte è entrato agli sgoccioli del match contro il Bologna, valido per il campionato primavera. Poco tempo per offrire guizzi ma quanto basta per vivere l’emozione di un esordio, applaudito sia dai fan che dal suo stesso genitore.

Totti e Ilary Blasi, nuovi retroscena sulla separazione/ "A Roma lo sapevano tutti", lo scoop

La prima apparizione di Cristian Totti con la maglia della primavera del Frosinone – come riporta Leggo – non è però stata accolta da tutti con messaggi positivi e di incoraggiamento. Il giovane talento ha infatti pubblicato uno scatto che racconta il suo debutto nel match con il Bologna; occasione ghiotta per gli haters che hanno dato libero sfogo a pensieri contrastanti rispetto la tenuta fisica del 17enne. “Il fisico è quello del padre, ma a fine carriera”, questo uno dei commenti apparsi sotto la foto del figlio di Francesco Totti.

Cristian Totti e la fidanzata Melissa Monti sempre più innamorati/ Blasi e Totti mettono "like" alla coppia

Cristian, la “carica” del padre Francesco Totti e dell’ex bandiera giallorossa Daniele De Rossi

Sempre il portale, prosegue nel citare alcuni degli insulti gratuiti e ingiustificati ricevuti sui social da Cristian, figlio di Francesco Totti, sotto la foto che ritrae il suo debutto con la maglia del Frosinone. “In evidente sovrappeso”, e ancora: “Pensa solo alle ragazze”. Chiaramente, gli utenti oltremodo critici sono stati surclassati dai messaggi di conforto ricevuti dai fan del giovane talento; molti dei quali hanno accusato i detrattori di body shaming per i ripetuti riferimenti ad una forma fisica non all’altezza dell’impegno agonistico.

Ilary Blasi, estate d'amore con Bastian prima dello scontro in tribunale/ "Rapporto cresciuto, lei è rinata"

C’è però chi ha scelto di ignorare totalmente le critiche ricevute da Cristian Totti; suo padre Francesco ha preferito non soffermarsi sugli insulti ricevuti dal giovane calciatore del Frosinone. Piuttosto, seppur con poche parole, ha voluto fare i suoi personali auguri al figlio: “Daje cricca”, con tanto di faccina con due cuori rossi al posto degli occhi. A fare eco alle parole dell’ex capitano ci ha pensato un’altra icona della Roma, Daniele De Rossi. L’ex centrocampista della nazionale si è limitato ad un cuore pulsante; chiaro segno di un’amicizia tra le due ex bandiere giallorosse che si riflette anche sul destino di Cristian Totti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA