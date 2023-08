Champions League 2023-2024: ritorno dei playoff di qualificazione/ Orario, diretta e streaming

Champions League 2023-2024, ritorno dei playoff di qualificazione: questa sera i primi verdetti

Con le ultime battute di calciomercato prossime alla conclusione, l’attenzione degli appassionati di calcio è ampiamente rivolta a quella che sarà la Champions League 2023-2024. Il torneo – vinto nella passata edizione dal Manchester City, in finale contro l’Inter – attende ancora gli ultimi verdetti. Questa sera – martedì 29 agosto – e domani, mercoledì 30, andranno in scena le partite di ritorno dei play-off validi per la qualificazione ai prossimi gironi di Champions League.

L’esito dei play-off di qualificazione alla Champions League 2023-2024 andranno a comporre il tabellone definitivo delle squadre partecipanti alla massima competizione europea. I match del torneo saranno visibili su Mediaset Infinity e in esclusiva in chiaro su Canale 5; 121 incontri al netto della finale. Un ottimo assaggio di quello che sarà la prossima Coppa dei Campioni arriva già questa sera e domani con i turni di ritorno dei playoff validi per la qualificazione alla Champions League 2023-2024.

Champions League 2023-2024: domani, mercoledì 30 agosto, gli ultimi due match di ritorno dei playoff

La programmazione di questa sera – martedì 29 agosto – per i match di ritorno dei playoff validi per la qualificazione alla Champions League 2023-24 parte con la sfida in chiaro su Italia 1 tra Galatasaray e Molde; alle ore 21.00 . La telecronaca della sfida sarà affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Roberto Cravero; il club turco dovrà dare seguito alla vittoria per 3-2 in Svezia. L’appuntamento con la Coppa dei Campioni prosegue anche su Mediaset Infinity con altri due match entusiasmanti: Panathinaikos-Braga e Young Boys-Maccabi Haifa. La prima sfida è stata vinta in casa dai portoghesi per 2-1; gli svizzeri dovranno invece potranno sfruttare il fattore casalingo dopo il pareggio per 0-0 nel turno di andata.

Come anticipato, l’ultimo atto dei playoff di qualificazione alla Champions League 2023-2024 avrà luogo domani sera con le ultime due sfide di ritorno. Entrambe saranno trasmesse in streaming su Mediaset Infinity alle ore 21.00: AEK Atene-Anversa da una parte, Copenaghen-Rakov dall’altra. La squadra della capitale greca è incappata in una bruciante sconfitta nel turno d’andata con la squadra allenata da Van Bommel, ex stella del Bayern Monaco. Vittoria di misura invece per il club danese che dovrà dunque gestire il piccolo vantaggio nel match di ritorno.











