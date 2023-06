Cristiana Ciacci, chi è la figlia di Little Tony/ Tre matrimoni e la battaglia contro l’anoressia

Cristiana Ciacci, chi è la figlia di Little Tony

Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony, è tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, venerdì 23 giugno. Nata a Roma nel 1972, è l’unica figlia del celebre cantante e dell’hostess di volo Giuliana Brugnoli. La vita di Cristiana non è stata facile. A soli 19 anni ha perso la madre, venuta a mancare per un tumore alle ossa. Essendo figlia unica, ha sempre desiderato avere una famiglia numerosa e ci è riuscita diventando mamma di cinque figli. Melania e Mattia sono nati dal suo amore con Massimiliano Salvi che ha sposato 13 anni di storia. Mirko, Melissa e Martina, gli altri tre figli di Cristiana, sono nati dai precedenti matrimoni di Cristiana.

Cinque figli a cui la figlia di Little Tony è legatissima e a cui ha scelto di dare un nome che comincia per M. Proprio nell’amore che nutre per i figli, Cristiana ha trovato anche la forza per combattere contro l’anoressia.

Cristiana Ciacci non ha mai nascosto la lotta contro l’anoressia di cui ha parlato in diverse interviste. Ai microfoni di Verissimo, nella puntata dell’11 febbraio 2023, Cristiana non ha nascosto i momenti brutti affrontati a causa della malattia. “Sono stata malata per 12 anni. L’anoressia è una malattia brutta, cattiva, che affonda le sue radici nelle fragilità e nei dolori. Sono cresciuta sbattuta come un pacco postale da una parte all’altra, mi mancavano le mie cose, la mia stanza, con me avevo sempre e solo la mia valigia”, le parole di Cristiana.

Una malattia che, in alcuni momenti, l’ha allontanata dal padre: «Lui non la concepiva come malattia. Per lui il male era ciò che ti colpisce nel fisico, non qualcosa che ti esplode nell’anima. Era convinto che mi infliggessi tutto da sola. Non ho fatto in tempo a spiegargli», ha detto Ciacci descrivendo questo turbolento rapporto nel libro “Mio padre Little Tony”.

