Cristiana Ciacci, figlia Little Tony/ “Era una persona buona, sincera e autentica”

Cristiana Ciacci è la figlia di Little Tony, il grandissimo cantautore rock amatissimo dal pubblico italiano. La figlia è nata dal matrimonio tra l’Elvis Presley italiano e la prima moglie Giuliana Brugnoli che, intervistata dalle pagine di SuperGuida Tv ha parlato proprio del rapporto con il papà. Tra di loro un grandissimo affetto anche se non sono mancate le discussioni e i momenti di difficoltà: “è stato difficile e ci sono voluti molti anni. Siccome molti miei malesseri erano di natura psicologica, papà non li considerava come dei problemi. Per lui le malattie erano quelle che si potevano riscontrare clinicamente. Lui avrebbe poi voluto che io vivessi senza affrontare le cose di petto, con più leggerezza. Mi avrebbe voluto più allegra e senza il fardello del dolore che mi accompagnava”.

La figlia di Little Tony ha poi aggiunto: “tra di noi c’era un affetto enorme anche se poi ci scontravamo e nascevano le discussioni. Abbiamo poi trovato un punto di incontro in cui quando coglievamo l’occasione di papà per stare insieme tralasciavamo quegli argomenti che potevano portarci nuovamente a discutere. Questo è stato il nostro compromesso”.

Cristiana Ciacci si è soffermata a parlare del padre Little Tony rivelando come la sua autenticità sia stata la sua chiave per il successo. “Era una persona vera. Non fingeva, né recitava un personaggio” – ha dichiarato la cantante a SuperGuida Tv precisando – “si è ispirato ad Elvis Presley ma senza scimmiottarlo”. Non solo, la Ciacci ha anche aggiunto: “ho sempre amato il suo spirito energico ed effervescente. E poi era una persona buona e sincera. Tutti questi ingredienti l’hanno portato a farsi amare dal pubblico. Lui ha sempre portato rispetto nei confronti dei suoi fan senza mai mancare un impegno, sia televisivo che di spettacoli. Si è esibito anche quando stava male pur di non deludere nessuno. E poi è rimasto sempre umile, con i piedi per terra. Papà non si è mai montato la testa”.

Nella vita di Cristiana Ciacci non c’è solo la musica, grande passione condivisa proprio con il padre Little Tony: “abbiamo passato la nostra vita a cantare insieme. Sono stata influenzata fortemente”, visto che è anche una mamma felice e realizzata. Madre di cinque figli Mirco, Melissa, Martina, Melania e Mattia, la Ciacci ospite di Domenica In ha rivelato: “fosse stato per me ne avrei fatti anche altri, ma il mio ginecologo mi ha detto basta”.



